ملياردير أسترالي يحيي حلمه بالإبحار على تايتانيك 2

MENAFN - Al-Anbaa) لأكثر من عقد من الزمن، كان الملياردير الأسترالي كلايف بالمر القوة الدافعة وراء خطط بناء «تايتانيك 2»، وهي نسخة طبق الأصل عن السفينة المنكوبة التي غرقت في عام 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.وعندها نجا حوالي 700 شخص فقط، ودخلت التاريخ باعتبارها الرحلة الكارثية الأكبر في العالم، والمحفز لفكرة ملياردير مهتم بالرحلات البحرية وحرق الأموال.

وأعلن بالمر عن خططه لأول مرة حول «تايتانيك 2» في عام 2012، ومجددا في عام 2018. وبعد 6 سنوات أعاد إطلاق المشروع أمس الأول خلال مؤتمر صحافي عقد بدار الأوبرا في سيدني، على خلفية ميناء المدينة الشهير.

وقال بالمر لوسائل الإعلام المحلية بأمانة صريحة كرجل يكسب ما يقرب من نصف مليار دولار من عائدات التعدين سنويا، إن «القيام برحلة التايتانيك أكثر متعة بكثير من الجلوس في المنزل، وتعداد أموالي». الآن وقد انتهت الجائحة، رأى بالمر أن الوقت صار مناسبا لإعادة إحياء حلمه في «تايتانيك».