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رئيس تيك توك يتعهد بالدفاع عن منصته بعد تصويت النواب الأميركي والكلمة عند الشيوخ

3/14/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب منصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة، وعدت بكين باتخاذ «الإجراءات للازمة» للرد بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم.
ويطلب مشروع القانون من «بايتدانس» الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات لآبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وغداة التصويت الأميركي، وعدت الصين بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج.
من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ردا على سؤال عن مشروع القرار الأميركي «حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع طرق بالتأكيد». ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطورا كبيرا للمنصة، لكن يبدو مصير النص غير مؤكد في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذريا من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر انه «أخذ علما» بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق.
في المقابل، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتا من أصل 432 نائبا «لا يحظر تيك توك» بل يهدف إلى «حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية».
بدوره، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت «الذي جمع نوابا من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا».
من جهته، عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رأي مخالف الاثنين، مؤكدا معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع ميتا، المجموعة المالكة لإنستغرام وفيسبوك الذي يعتبره ترامب «عدو الشعب».
وقد حاول ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك من «بايتدانس» لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك.

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