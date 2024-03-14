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تم إنهاء العقد حرب تغريدات بين ماسك ومذيع أميركي

3/14/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اندلعت حرب المنشورات على منصة إكس بين مالكها إيلون ماسك، وأحد أشهر مذيعي «سي إن إن» السابقين، دون لمون. فقد أشعلت مقابلة مع ماسك أجراها لمون ضمن برنامجه الجديد الذي كان من المفترض أن يبث حصرا على إكس، «سجالا» بين الرجلين وإن بشكل غير مباشر، إذ اقتصرت على التغريدات والتغريدات المضادة بينهما.
فبعدما أعلن المذيع أمس الأول، أن مالك إكس أنهى فجأة العقد الذي أبرم سابقا بينهما عقب ساعات من تصوير مقابلة كان من المقرر أن تكون جزءا من الحلقة الأولى من البرنامج، كشف أن ماسك أرسل له رسالة نصية مفادها باختصار «تم إنهاء العقد».
فيما تساءل المذيع الشهير عما إذا كان التزام ماسك بالحرية المطلقة لا يشتمل طرح أسئلة عنه. وفي المقابل، لم ينكر ماسك إلغاء العرض، إلا أنه غرد منتقدا أسلوب المذيع، ومعتبرا أنه لم يخرج عن نهج شبكة «سي إن إن» التي توشك على الاحتضار.

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