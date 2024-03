جريمة في العاصمة تجمع عبدالباقي كمخرج بالمانع ونجومه

أشرف عبدالباقي: استمتعت بأداء الفنانين المشاركين و«الله يكون بعون مبارك»



حوار - ياسر العيلة

يخوض النجم المصري أشرف عبدالباقي تجربة مسرحية جديدة مع مجموعة من نجوم المسرح في الكويت، من خلال عرض يحمل عنوان «جريمة في العاصمة» المقتبس من كوميديا إنجليزية من تأليف هنري لويس وجوناثان ساير وهنري شيلدر بعنوان «The Play That Goes Wrong» أو «كلها غلط»، قبل أن يحصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية في الشرق الأوسط، وبعد أن قدمها في مصر بعنوان «جريمة في المعادي»، حيث يعيد التجربة مع النجم والمنتج مبارك المانع من خلال نص كويتي يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم بجانب المانع: أسامة المزيعل والاخوان مشاري وشملان ومشعل المجيبل وابراهيم الشيخلي وبشار الجزاف وغادة الكندري واسرار الدوسري، ويتولى عبدالباقي اخراجها.

«الأنباء» تواجدت في بروفات المسرحية المتوقع عرضها خلال عيد الفطر المقبل، وتحدث عبدالباقي عن التجربة من خلال الحوار التالي:

في البداية عن تواجدك في الكويت والتعاون الذي يجمعك بالفنان والمنتج النجم مبارك المانع؟

٭ مبارك من الناس النشيطة جدا الذي يقدم في الكويت «شغل» جميل واحترافي بمعنى الكلمة، ولديه مسرح كوميدي «غير»، وسعدت بمعرفته والتعاون معه، وهو كان في لندن وشاهد مسرحية «كلها غلط» أو «The Play That Goes Wrong»، وأراد أن يقدمها في الكويت، لكن القائمين عليها قالوا له ان الفنان المصري اشرف عبدالباقي هو صاحب حقوقها بالشرق الأوسط، وحضر الى مصر وتقابلنا وتعرفت عليه، وأنا تحمست جدا بأن أخوض تجربة اخراج المسرحية في الكويت بعنوان «جريمة في العاصمة»، خاصة انني قدمتها في مصر باسم «جريمة في المعادي»، بفريقين من الممثلين من الوجوه الجديدة، فكل فريق منهما كان يعرض يوم والفريق الآخر في اليوم التالي، بالإضافة الى انني كنت اعرض العمل في محافظتين في وقت واحد، وعرضت ايضا في جدة بالمملكة العربية السعودية والقاهرة في وقت واحد، وعندما عرض علي المانع فكرة ان اقدم المسرحية في الكويت مع نجوم كويتيين محترفين ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة تحمست للتجربة ورحبت بها، وحاليا انا هنا، وعملنا بروفات لعرض المسرحية في عيد الفطر المقبل، وسأحضر معهم العروض الأولى بإذن الله.

من هو أكثر فنان من المشاركين في العمل الذي استمتعت بأدائه في البروفات؟

٭ استمتعت بهم جميعا، وكل واحد منهم له اسلوبه الخاص ومذاقه، فمثلا مبارك المانع «الله يكون في عونه» كونه منتجا وصاحب مسرح وممثلا، طول الوقت يكون «مشغول» بكل التفاصيل الخاصة بالإنتاج، بالإضافة الى دوره كممثل، وأنا عانيت مثل هذه المعاناة من قبل.

هل وجدت صعوبة في تحويل العمل لنص باللهجة الكويتية؟

٭ لم توجد أي صعوبة لأن اللهجة المصرية معروفة ومفهومة في الكويت، وأثناء قراءة الفنانين للنص باللهجة المصرية كانوا يقومون بعملية «تكويت» للنص بالكامل لتقديمه الى الرقابة هنا، وأخذوا موافقة عليه فكان الموضوع سهلا.

كلمنا عن قصة العمل؟

٭ تدور حول اعضاء فرقة يحاولون تقديم مسرحية لكنهم يقعون في اخطاء كثيرة جدا على مستوى التمثيل والديكور والاضاءة، ويصرون على اكمال المسرحية مع الاخطاء، ومن اجل ذلك اسم المسرحية «كلها غلط».

ما رأيك في المواهب الكويتية من نجوم العمل؟

٭ ما شاء الله جميعهم مواهب جميلة، خاصة انني قبل مجيئي هنا تابعت اعمالا مسرحية كويتية كثيرة سواء للنجوم الشباب او الكبار من اصدقائي مثل داود حسين وطارق العلي وحسن البلام وآخرين، وبشكل خاص تابعت اعمال مبارك المانع المسرحية، الكويت متفوقة في المسرح الذي يعتبر ترفيها هاما للمواطن الكويتي، فقد تعودوا عليه وحريصين على متابعة ما هو جديد من اعمال مسرحية.

ماذا يعني لك وجودك الدائم بأعمالك خلال «موسم الرياض» بالسعودية؟

٭ شيء جميل ان يوجد منفذ للفن في مكان الناس فيه متعطشون له، فالسعودية بالنسبة لنا هي في الاساس وجهة للسياحة الدينية والحج والعمرة، وتضاف لها سياحة ترفيهية من قبل هيئة الترفيه بأن ينفق السعوديون اموالهم داخل البلد في هذا الجانب، فهذا هدف كبير حققته الحكومة بالمملكة من خلال توفيرهم للشعب كل ما يحتاجه من وسائل ترفيه.

حدثنا عن رأيك في قلة الاعمال المسرحية في مصر بالوقت الحالي؟

٭ لن اتطرق وأخوض في تفاصيل كبيرة لكن باختصار الموضوع له علاقة بالضرائب، نحن على أمل ان هذه الامور تتعدل وينعكس ذلك على المسرح بشكل خاص والحركة الفنية بشكل عام.

وما جديدك؟

٭ آخر شيء قدمته كان مسلسل «جولة أخيرة» مع النجم احمد السقا والحمد لله العمل حقق ردود أفعال ايجابية جدا، وانا كنت حريصا في هذا المسلسل ان اظهر بشكل ولون مختلف بعيدا عن الكوميديا، وسبق لي ان قدمت التجربة من قبل اكثر من مرة في اعمال «ليه يا بنفسج» و«رومانتيكا» و«إسماعيل ياسين» و«حضرة المحترم».

نجوم «مسرح مصر» يشاركون حاليا في اعمال كثيرة كيف ترى ذلك؟

٭ سعيد جدا لكل واحد منهم وصل لدرجة البطولة وقدم اعمالا مميزة سواء كانت سينمائية او تلفزيونية وحقق فيها نجاحا كبيرا.