جريمة في العاصمة تجمع عبدالباقي كمخرج بالمانع ونجومه

أشرف عبدالباقي: استمتعت بأداء الفنانين المشاركين و«الله يكون بعون مبارك»



حوار - ياسر العيلة

يخوض النجم المصري أشرف عبدالباقي تجربة مسرحية جديدة مع مجموعة من نجوم المسرح في الكويت، من خلال عرض يحمل عنوان «جريمة في العاصمة» المقتبس من كوميديا إنجليزية من تأليف هنري لويس وجوناثان ساير وهنري شيلدر بعنوان «The Play That Goes Wrong» أو «كلها غلط»، قبل أن يحصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية في الشرق الأوسط، وبعد أن قدمها في مصر بعنوان «جريمة في المعادي»، حيث يعيد التجربة مع النجم والمنتج مبارك المانع من خلال نص كويتي يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم بجانب المانع: أسامة المزيعل والاخوان مشاري وشملان ومشعل المجيبل وابراهيم الشيخلي وبشار الجزاف وغادة الكندري واسرار الدوسري، ويتولى عبدالباقي اخراجها.

«الأنباء» تواجدت في بروفات المسرحية المتوقع عرضها خلال عيد الفطر المقبل، وتحدث عبدالباقي عن التجربة من خلال الحوار التالي:

في البداية عن تواجدك في الكويت والتعاون الذي يجمعك بالفنان والمنتج النجم مبارك المانع؟

٭ مبارك من الناس النشيطة جدا الذي يقدم في الكويت «شغل» جميل واحترافي بمعنى الكلمة، ولديه مسرح كوميدي «غير»، وسعدت بمعرفته والتعاون معه، وهو كان في لندن وشاهد مسرحية «كلها غلط» أو «The Play That Goes Wrong»، وأراد أن يقدمها في الكويت، لكن القائمين عليها قالوا له ان الفنان المصري اشرف عبدالباقي هو صاحب حقوقها بالشرق الأوسط، وحضر الى مصر وتقابلنا وتعرفت عليه، وأنا تحمست جدا بأن أخوض تجربة اخراج المسرحية في الكويت بعنوان «جريمة في العاصمة»، خاصة انني قدمتها في مصر باسم «جريمة في المعادي»، بفريقين من الممثلين من الوجوه الجديدة، فكل فريق منهما كان يعرض يوم والفريق الآخر في اليوم التالي، بالإضافة الى انني كنت اعرض العمل في محافظتين في وقت واحد، وعرضت ايضا في جدة بالمملكة العربية السعودية والقاهرة في وقت واحد، وعندما عرض علي المانع فكرة ان اقدم المسرحية في الكويت مع نجوم كويتيين محترفين ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة تحمست للتجربة ورحبت بها، وحاليا انا هنا، وعملنا بروفات لعرض المسرحية في عيد الفطر المقبل، وسأحضر معهم العروض الأولى بإذن الله.

من هو أكثر فنان من المشاركين في العمل الذي استمتعت بأدائه في البروفات؟

٭ استمتعت بهم جميعا، وكل واحد منهم له اسلوبه الخاص ومذاقه، فمثلا مبارك المانع «الله يكون في عونه» كونه منتجا وصاحب مسرح وممثلا، طول الوقت يكون «مشغول» بكل التفاصيل الخاصة بالإنتاج، بالإضافة الى دوره كممثل، وأنا عانيت مثل هذه المعاناة من قبل.

هل وجدت صعوبة في تحويل العمل لنص باللهجة الكويتية؟

٭ لم توجد أي صعوبة لأن اللهجة المصرية معروفة ومفهومة في الكويت، وأثناء قراءة الفنانين للنص باللهجة المصرية كانوا يقومون بعملية «تكويت» للنص بالكامل لتقديمه الى الرقابة هنا، وأخذوا موافقة عليه فكان الموضوع سهلا.

كلمنا عن قصة العمل؟

٭ تدور حول اعضاء فرقة يحاولون تقديم مسرحية لكنهم يقعون في اخطاء كثيرة جدا على مستوى التمثيل والديكور والاضاءة، ويصرون على اكمال المسرحية مع الاخطاء، ومن اجل ذلك اسم المسرحية «كلها غلط».

ما رأيك في المواهب الكويتية من نجوم العمل؟

٭ ما شاء الله جميعهم مواهب جميلة، خاصة انني قبل مجيئي هنا تابعت اعمالا مسرحية كويتية كثيرة سواء للنجوم الشباب او الكبار من اصدقائي مثل داود حسين وطارق العلي وحسن البلام وآخرين، وبشكل خاص تابعت اعمال مبارك المانع المسرحية، الكويت متفوقة في المسرح الذي يعتبر ترفيها هاما للمواطن الكويتي، فقد تعودوا عليه وحريصين على متابعة ما هو جديد من اعمال مسرحية.

ماذا يعني لك وجودك الدائم بأعمالك خلال «موسم الرياض» بالسعودية؟

٭ شيء جميل ان يوجد منفذ للفن في مكان الناس فيه متعطشون له، فالسعودية بالنسبة لنا هي في الاساس وجهة للسياحة الدينية والحج والعمرة، وتضاف لها سياحة ترفيهية من قبل هيئة الترفيه بأن ينفق السعوديون اموالهم داخل البلد في هذا الجانب، فهذا هدف كبير حققته الحكومة بالمملكة من خلال توفيرهم للشعب كل ما يحتاجه من وسائل ترفيه.

حدثنا عن رأيك في قلة الاعمال المسرحية في مصر بالوقت الحالي؟

٭ لن اتطرق وأخوض في تفاصيل كبيرة لكن باختصار الموضوع له علاقة بالضرائب، نحن على أمل ان هذه الامور تتعدل وينعكس ذلك على المسرح بشكل خاص والحركة الفنية بشكل عام.

وما جديدك؟

٭ آخر شيء قدمته كان مسلسل «جولة أخيرة» مع النجم احمد السقا والحمد لله العمل حقق ردود أفعال ايجابية جدا، وانا كنت حريصا في هذا المسلسل ان اظهر بشكل ولون مختلف بعيدا عن الكوميديا، وسبق لي ان قدمت التجربة من قبل اكثر من مرة في اعمال «ليه يا بنفسج» و«رومانتيكا» و«إسماعيل ياسين» و«حضرة المحترم».

نجوم «مسرح مصر» يشاركون حاليا في اعمال كثيرة كيف ترى ذلك؟

٭ سعيد جدا لكل واحد منهم وصل لدرجة البطولة وقدم اعمالا مميزة سواء كانت سينمائية او تلفزيونية وحقق فيها نجاحا كبيرا.