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وزير التربية معالجة مشكلة صرف المستحقات المالية وإعطاؤها الأولوية

3/14/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني حرصه على إنجاز الملفات العالقة بوزارة التربية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة صرف المستحقات المالية مع إعطائها الأولوية.
وشدد على أن صرف المستحقات حق أصيل لأصحابها مقابل الجهود التي بذلت، لافتا إلى أنه وجه بسرعة صرف مكافآت تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات ومكافآت فرق العمل وبدل النوبة الليلية عن الأعمال المنجزة فعليا وللمستحقين لهذه المكافآت والتي يندرج تحتها المكلفون بتصحيح الاختبارات والعاملون في الكنترول والعاملون في لجان التصحيح والمطابع السرية والمناوبات والمكلفون بتعليم الكبار، وفق الضوابط والنظم المعمول بها في الوزارة.
وقال العدواني إنه وجه مسؤولي القطاع المالي إلى ضرورة متابعة عملية إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين لها دون أي تأخير، مبينا أن وزارة التربية حرصت على استكمال كل الإجراءات وعمل المناقلات اللازمة لصرف هذه المستحقات المالية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية.
من جانب آخر، دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني، إلى ترشيح عدد من مديري ومديرات المدارس للعمل في لجان مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024.
وقالت المطوع في نشرة أصدرتها انه «استعدادا للمقابلات الشخصية في الوظائف الإشرافية التعليمية للعام الدراسي 2023/2024، لذا يرجى ترشيح «مديري ـ مديرات» مدارس من جميع المراحل التعليمية للاشتراك بعضوية لجان المقابلات ممن لم تسمح لهم الفرصة بالمشاركة في هذه اللجان العام الدراسي 2021/2022م والعام الدراسي 2022 /2023، على أن يصل الرد إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه الخميس 21 الجاري.
إلى ذلك، وفي إطار حرص وزارة التربية على تسهيل الإجراءات على منتسبيها، وفي ضوء النشرة الخاصة بفحص الشهادات الدراسية فوق الثانوية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة منذ 1/ 1/ 2000، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري عن تمديد فترة السماح لتحميل الوثائق المطلوبة لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لضمان تمكين جميع الموظفين المعنيين من الامتثال لهذه الإجراءات.

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