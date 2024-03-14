وزير الصحة يعتمد لائحة تنظيم شغل الوظائف الإشرافية



«الأقدمية» لم تعد المعيار الأوحد للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية في «الصحة» الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة بفترة كافية وبالوسيلة التي تكفل تحقق علم المعنيين



عبدالكريم العبدالله

في سابقة لوزارة الصحة، وتنفيذا لمضامين النطق السامي بتمكين الكفاءات، اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي لائحة الشروط الإضافية لشغل كافة الوظائف الإشرافية بالوزارة، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم ضوابط وقواعد هذه الوظائف، تعزيزا لتكافؤ الفرص، وتغليبا للكفاءة على «الأقدمية»، والتي لم تعد المعيار الأوحد في المفاضلة بين المتقدمين لتلك الوظائف.

هذا، وقد حددت اللائحة شروط شغل هذه الوظائف بوجود وظيفة إشرافية شاغرة، وأن يكون الموظف من العاملين في القسم المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيه، فإن لم تنطبق شروط الترشح عليه، يكون الترشيح من العاملين في المراقبة، ثم الإدارة، ثم القطاعات الأخرى.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها، كما ألا يكون الموظف قد تقدم بطلب إنهاء خدمته قبل صدور قرار الندب لشغل وظيفة إشرافية، وأن يحصل الموظف على نسبة 70% أو أكثر من مجموع الدرجات المدرجة في البنود 1، 2، 3 في الملحق رقم 1 للقرار.

كما نصت شروط اللائحة على «أن يراعى عند شغل الوظيفة الإشرافية أن يكون ذلك بطريق الندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت، فإذا لم تثبت صلاحيته لشغلها يعاد إلى الوظيفة السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء الندب، وتعتبر الوظيفة شاغرة، وتعاد إجراءات شغلها من جديد، كما يجب أن يخضع الموظف للمقابلة الشخصية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المشار إليها في اللائحة».

هذا، وقد أوجبت اللائحة الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة قبلها بفترة كافية، ويكون ذلك بأي وسيلة تكفل تحقق علم المعنيين، كالإعلان بالقسم، أو الإدارة، أو المراقبة المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها، والإعلان على الموقع الإلكتروني للوزارة، وغيرها من وسائل الإعلان.

إلى ذلك، حدد ملحق اللائحة رقم 1 توزيع درجات المرشح للوظيفة الإشرافية لتكون 20 درجة على الدرجة المالية، و40 درجة على الاختبار، و40 درجة على المقابلة الشخصية.

هذا، ويتفاوت تقييم الدرجة المالية بحسب الدرجة الوظيفة، لتكون 20 درجة للفئة «أ»، و19 درجة للفئة «ب»، و18 درجة للفئة الأولى، و17 درجة للفئة الثانيـة، و16 درجة للفئة الثالثة، و15 درجة للفئة الرابعة، و14 درجة للفئة الخامسة، و10 لبقية الدرجات.