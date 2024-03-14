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ثامر العنزي نتمنى أن تكون الانتخابات فاتحة خير وأن تشهد المرحلة المقبلة التوافق بين السلطتين

3/14/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي حفل استقبال في ديوانه، وتبادل مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الكويت دائما بالأمن والأمان.
وتبادل العنزي الأحاديث مع الحضور خصوصا ذات الشأن السياسي وانتخابات مجلس الأمة المقبلة التي من المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل.
وأعرب عن تمنياته بأن تكون هذه الانتخابات فاتحة خير على البلاد، وأن تشهد المرحلة المقبلة التوافق بين السلطتين حتى تنعم الكويت بالاستقرار وتشهد المزيد من التطور.

MENAFN14032024000130011022ID1107979183

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