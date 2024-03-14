ثامر العنزي نتمنى أن تكون الانتخابات فاتحة خير وأن تشهد المرحلة المقبلة التوافق بين السلطتين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي حفل استقبال في ديوانه، وتبادل مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الكويت دائما بالأمن والأمان.
وتبادل العنزي الأحاديث مع الحضور خصوصا ذات الشأن السياسي وانتخابات مجلس الأمة المقبلة التي من المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل.
وأعرب عن تمنياته بأن تكون هذه الانتخابات فاتحة خير على البلاد، وأن تشهد المرحلة المقبلة التوافق بين السلطتين حتى تنعم الكويت بالاستقرار وتشهد المزيد من التطور.
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