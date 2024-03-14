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خالد عايد العنزي نتطلع إلى مرحلة جديدة من النهوض والتنمية وتحقيق مطالب المواطنين

3/14/2024 3:06:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.خالد عايد العنزي المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك خلال حفل استقبال في مقره الانتخابي، حيث تبادل مع الحضور التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل، سائلا الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وشعبها بالخير والأمان. وقال العايد: نتطلع من خلال الانتخابات المقبلة، إلى مرحلة جديدة من النهوض بالبلد، كما أن هناك استحقاقات كثيرة يتطلع إليها الشعب، ويجب أن يكون لأعضاء مجلس الأمة دور في إنجازها لمواصلة مسيرة التطور والتنمية.

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