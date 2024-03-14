خالد عايد العنزي نتطلع إلى مرحلة جديدة من النهوض والتنمية وتحقيق مطالب المواطنين

خالد عايد العنزي نتطلع إلى مرحلة جديدة من النهوض والتنمية وتحقيق مطالب المواطنين
التاريخ
3/14/2024 3:06:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.خالد عايد العنزي المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك خلال حفل استقبال في مقره الانتخابي، حيث تبادل مع الحضور التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل، سائلا الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وشعبها بالخير والأمان. وقال العايد: نتطلع من خلال الانتخابات المقبلة، إلى مرحلة جديدة من النهوض بالبلد، كما أن هناك استحقاقات كثيرة يتطلع إليها الشعب، ويجب أن يكون لأعضاء مجلس الأمة دور في إنجازها لمواصلة مسيرة التطور والتنمية.
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