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حمد المدلج الكويت تستحق منا الكثير ويجب أن نحسن الاختيار لخدمة الكويت وشعبها بإخلاص وتحقيق تطلعاتهم

3/14/2024 3:06:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج المهنئين والمباركين بحلول شهر رمضان المبارك. وتبادل مع الحضور التهاني والتبريـكات بالمنــــاسبــة الكريمة، داعيا الله أن يعيد الشهر الفضيل على الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.
وأكد المدلج ان الكويت تستحق منا الكثير، لذلك يجب ان يدقق أبناء الشعب في اختيـــاراتهم عندما يصوتون في الانتخابات المقبــلة التي ستجــرى
4 أبريل المقبل، ليختاروا من يستطيعون أن يخدموا الوطن بإخلاص ويقدموا مصلحته على مصالحهم الشخصية.

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