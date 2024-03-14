حمد المدلج الكويت تستحق منا الكثير ويجب أن نحسن الاختيار لخدمة الكويت وشعبها بإخلاص وتحقيق تطلعاتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج المهنئين والمباركين بحلول شهر رمضان المبارك. وتبادل مع الحضور التهاني والتبريـكات بالمنــــاسبــة الكريمة، داعيا الله أن يعيد الشهر الفضيل على الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.
وأكد المدلج ان الكويت تستحق منا الكثير، لذلك يجب ان يدقق أبناء الشعب في اختيـــاراتهم عندما يصوتون في الانتخابات المقبــلة التي ستجــرى
4 أبريل المقبل، ليختاروا من يستطيعون أن يخدموا الوطن بإخلاص ويقدموا مصلحته على مصالحهم الشخصية.
MENAFN14032024000130011022ID1107979180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.