عادل الدمخي لم أدخل مجلس الأمة لأصبح وزيرا بل رأيت نفسي مدافعا عن حقوق الشعب مشرعا للقوانين



عقد الجلسة دون حضور الحكومة فيه خلاف دستوري لكن حقيقة الواقع أن عقدها دون حضورها غير مجدٍ.. فمع من سنتحدث؟!



وافقت على تأجيل «القرض الحسن» وزيادة غلاء المعيشة لأن إقرارهما لا بد أن يكون بالتوافق مع الحكومة أو سيتم ردهما



الإنجاز والتوافق حول قانوني غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي دليل على أن الحكومة ليس لديها تحالف مع التجار ضد الشعب



الشعب يريد مجلساً مستقراً فلا توجد تنمية حقيقية دون استقرار

لا يوجد شيء اسمه المعارضة المستمرة.. هناك مواقف تتطلب احتجاجاً ومواقف أخرى تتطلب تعاوناً

المجلس السابق جاء مختلفاً متجانساً يجتمع ويضع قوانينه ويُشرّع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية

في المجلس السابق رأينا الحكومة توافق على أكثر من 5 لجان تحقيق وتقاريرها تدرج على الجدول

في مجلس 2023 كنا نساند حق النائب في الاستجواب بالتوازي

مع التشريعات النوعية التي صدرت

إذا لم نعط الحكومة مهلة الشهر وتمسكنا بإقرار قوانين الزيادة

في الجلسة كانت ستنسحب تحسين مستوى معيشة المواطنين مطلب في كل دول العالم فلا يجوز أن يأتي مجلس لا يطالب به وبمشاريع تنموية تزيد من دخل المواطن



أعده للنشر: سلطان العبدان

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي أن تحسين معيشة المواطنين وقوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي والقوانين التنموية من أهم الأولويات، مشددا بقوله «لم أدخل مجلس الأمة لأصبح وزيرا بل رأيت نفسي مدافعا عن حقوق الشعب مشرعا للقوانين». وقال الدمخي في لقاء إعلامي إن الشعب يريد مجلسا مستقرا فلا توجد تنمية حقيقية من دون استقرار، والبلد يمر بفترة غير جيدة وعدم وجود قيادات والتعيينات كلها بالتكليف وذلك يؤثر على كافة القطاعات، ولا يوجد شيء اسمه المعارضة المستمرة هناك مواقف تتطلب احتجاجا ومواقف أخرى تتطلب تعاونا، مضيفا «المجلس السابق جاء مختلفا متجانسا يجتمع ويضع قوانينه ويشرع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية، ورأينا الحكومة توافق على أكثر من 5 لجان تحقيق وتقاريرها تدرج على جدول أعمال الجلسات». وأضاف «في مجلس 2023 كنا نساند حق النائب في الاستجواب بالتوازي مع التشريعات النوعية التي صدرت، والإنجاز والتوافق حول قانوني غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي دليل على ان الحكومة ليس لديها تحالف مع التجار ضد الشعب»، مبينا أن «عقد الجلسة من دون حضور الحكومة قضية فيها خلاف دستوري وقانوني، لكن حقيقة الواقع أن عقد الجلسة دون حضور الحكومة غير مجدٍ». وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات في شهر رمضان؟

٭ الانتخابات حدثت سابقا ولكن ليست في العشر الأواخر، فالناس فيها ملل، تريد مجلسا مستقرا والدولة تحتاج إلى استقرار، فلا توجد دولة في ظل عدم وجود الاستقرار الذي يؤثر على الأداء والعمل وتطبيق البرامج الحكومية والنيابية، والدليل أنه فجأة يتم الحل أو تغيير حكومة، ورأينا الكويت في أربع أو خمس سنوات لم يكن بها استقرار وهذا أمر خطير ولا توجد قيادات وتعيينات، الدولة كلها بالتكليف غير المناصب الشاغرة وكل هذه الأمور تؤثر على جميع المجالات والقطاعات في البلد.

البعض انتقدكم في مجلس 2023 وأنت تحديدا وتحولك من أحد الصقور في المجلس السابق لتصبح مع الحمائم والجميع في المجلس الأخير مهادنون... ما رأيك؟

٭ بخصوص موضوع الصقور والحمائم فنحن نتعامل مع واقع وهذا الواقع يحتاج مقاومة ومدافعة وأحيانا يحتاج تنسيقا وعملا ومن يعيش في جو المعارضة ليس نائبا أو رجل دولة، فيوم نجد فسادا وخللا كبيرا نقف أمامه، ويوم آخر نجد مرحلة بناء وهذه تحتاج توافقا، ولكن أنا أخذت معيار المراقبة والشدة مثلما وعدت في صفقات الأسئلة أني سأراقب الهدر الحاصل بالمليارات، هنا لابد أن نقف أمامه وأنا مستمر في كشف هذا الفساد، فهناك أشياء ومواقف تتطلب الاحتجاج ومواقف أخرى لا تتطلب ذلك، والعمل السياسي يكون حسب المرحلة، والخطأ خطأ أينما كان، وإن كان هناك خطأ سنحاسب ونطبق القانون ولن نسكت عن الخطأ.

ماذا رأيتم في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف حتى تعاونتم معه؟

٭ ما يهمني هو الأشخاص، وتعاونا مع سمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ جابر المبارك ومددنا أيدينا للجميع، والمجلس جاء مختلفا، مجلس متجانس يجتمع ويضع قوانينه ويشرع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية ويضع تواريخ معينة، وحينما جاء سمو الشيخ أحمد النواف تعاونا معه ووضع برنامجه ومشاريع للتنفيذ، نريد توأمة بين برنامج عمل المجلسين وخارطة تشريعية بتواريخ معينة، خارطة تشريعية تضمنت قوانين الحكومة وقوانين تمت جدولتها، بالتالي إذا رأيت حكومة متجانسة وتوافق على تشكيل أكثر من 5 لجان وتمد يدها لكن حينما ترفض الحكومة لجنة التحقيق تصبح غير متعاونة، الآن هناك حرية في لجان التحقيق وتقاريرها تدرج على جدول أعمال المجلس وهذا اختلاف كبير عما كان في السابق، ونحن أيضا مساندون لحق النائب في الاستجواب ونرى الإنجاز والتوافق حول قوانين مثل قانون غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي وهذا دليل على ان الحكومة ليس لديها تحالف مع تجار ضد الشعب، والوكيل المحلي الذي دمر البلد فأزمة الشوارع كلها بسبب الوكيل المحلي، والآن فتح البلد بصورة مباشرة يأتي ويسجل وكان قبل ذلك توضع شروط والآن فتح البلد وتم التسهيل على العمل الحكومي بالتعاقد مع الخارج وكثرة العرض وكل ذلك له منافع في تحسين مستوى المعيشي.

كنتم تنادون بعقد الجلسات بدون حضور الحكومة يقول البعض انه لم توجد ردة فعل؟

٭ قضية صحيحة فيها خلاف دستوري وقانوني لكن حقيقة الواقع ان عقد الجلسة بدون حضور الحكومة غير مجدي لأنك ببساطة مع من ستتحدث؟! وكيف تقر القوانين ومن يجيب على الأسئلة هي عملية يمكن صارت بسبب تعنت سابق لو جاءت حكومة مثلا وقالت لن أحضر طول دور الانعقاد فهذه حكومة تريد التعطيل.

البعض يشير بشأن المادة 116 لماذا لم تقدموا طلب تفسير لدى المحكمة الدستورية؟

٭ قدمت رأيا بضرورة الذهاب إلى المحكمة ولكن البعض تخوف من أن يكون ذريعة لحكم دستوري، يؤكد بأنه لابد من حضور الحكومة، ولكن لابد في النهاية أن يتم حسم الخلاف ولو بتعديل اللائحة وعلى الحكومة أن تلجأ حينها للمحكمة الدستورية.

وبالنسبة لعدم اعتراضك على حضور الحكومة؟

٭ لابد من حضورها إلا إذا تعنتت.

لماذا أجلتم زيادة علاوة غلاء المعيشة وعلى القرض الحسن؟

٭ الأعضاء قدموا طلبا بالتصويت ووافقت تلبية لطلبهم ولما قدمت الحكومة طلبها تأجيل شهر وافقت لأني رأيت أن أمر الزيادات لن يقر بالعناد ولكن بالتوافق، وإذا أصررنا وصوتنا سيتم رد القانون؟

هل لمستم جدية من الحكومة في شأن الزيادات؟

٭ لم نعطها الفرصة لتعترض وتوقعنا انسحاب الحكومة، لأنك في النهاية تريد تحسين مستوى المعيشة إذا عاندت وحل المجلس يأتيك الشعب يسألك ولا تملك إلا أن توافق على التأجيل.

لو عاد بك الزمن هل ستعطيهم ملة الشهر مرة أخرى؟

٭ في النهاية إذا لم توافق سيكون هناك انسحاب من القاعة.

هل أنت متفائل بزيادة رواتب المواطنين والقرض الحسن؟

٭ تحسين مستوى معيشة المواطنين مطلب في كل دول العالم فلا يجوز أن يأتي مجلس لا يطالب به وبمشاريع تنموية تزيد من دخل المواطن وهذا ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن، والحكومة القادمة مطالبة بذلك ودرسنا الموضوع وبه أرقام خالصة وكرئيس للجنة الميزانيات هناك أرقام مقابل الهدر الموجود في الميزانية أقل بكثير، بالتالي أعتقد أن اليوم على حكومة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة وهو وعد بذلك كأول ملفات التعاون.

ما تقيمك لحكومة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم وهل متفائل بالتعاون؟

٭ سمو الشيخ د.محمد صباح السالم رجل نظيف اليد ورجل يريد الخير للبلد وهذه الأسرة أسرة كريمة من ضمن الشعب وتقف دائما مع الشعب هو يريد الخير لكن يجب اختيار حكومة ووزراء على مستوى الحدث القادم ومتفائل بإرادة الخير لكن ضرورة الاختيار.

ترفضون المشاركة ببعض الحكومات وبذلك تعطلت بسبب عدم وجود المحلل؟!

٭ بسبب عدم الاستقرار من النائب الذي يدخل وزارة بعد شهر شهرين تنحل مع عدم وضوح القرار.

في حال نجاحك إذا عرضت عليك الوزارة هل تقبل بها؟

٭ لم أدخل مجلس الأمة من أجل أن أصبح وزيرا بل رأيت نفسي مدافعا عن حقوق الشعب مشرعا للقوانين وفي لجان التحقيق، وعمل النائب به حرية كبيرة عن عمل الوزير وعندنا في الكويت طاقات ونوعيات من الوزراء تنجز لكن من الضروري استقرار الوزير ووزارته، ولكن كيف يكون هناك استقرار والوزير والوزارة كلها بالتكليف كيف يعمل؟ هناك فوضى في كل المناصب والقطاعات والتعيين يجب أن يكون وفق معيار الكفاءة.

كيف وجدت رئاسة أحمد السعدون وإدراته للمجلس؟

٭ أحمد السعدون قامة تاريخية وترأس العديد من المجالس في تاريخ الحياة البرلمانية لا يقيمه مثلي وبحكم السن لم تعد لديه الحيوية السابقة لكن تبقى هيبة السعدون موجودة ممثلة في القامة القانونية والدستورية موجودة ويبقى لم يتدنس بفساد وبتحويل مجلس الأمة إلى مورد من أجل المصالح التجارية.

ماذا حدث في تقرير لجنة التحقيق في الأمطار وتبرئة الشركات؟

٭ في مجلس الأمة 2022 قمت وترافعت بالدليل والبرهان وعرضت بالشاشة أسماء الشركات وكافة التفاصيل وأعطيت للحكومة كل الأوراق والمستندات، ولم أكن وحيدا في هذا الأمر بل كان ديوان المحاسبة موجودا وكان من أفضل التقارير التي يجب على الحكومة أن تقوم بها وكل من تم تحويلهم إلى النيابة طلعوا براءة ويرجعون على الدولة بالتعويض.

لماذا تم تجميد قانون المفوضية العامة للانتخابات ولماذا تم رد قانون (رد الاعتبار)؟

٭ المفوضية حصل خلل وأصبح الحل خروج القانون وتأجيل قانون المفوضية تصرف جيد مع الحفاظ على مضمون القانون ونصر عليه وسنعالج بعض الأمور والمجلس يصدر القوانين الجيدة والنوعية لكن يتأخر تنفيذها على أرض الواقع بسبب اللوائح التنفيذية، وعودة المشطوبين (رد الاعتبار) رده سمو الأمير وفي قانون آخر تم إقراره لكن انطبق على البعض دون الآخرين.

ما هي أولوياتك في مجلس 2024؟

٭ حملنا خارطة تشريعية ستكون أول أولوية فيها هي تحسين المستوى المعيشي والإصلاح الاقتصادي، قوانين الإصلاح السياسي يجب ان نركز على القوانين التنموية التي تدرّ اموالا لخزينة الدولة، لأن اليوم عندنا زيادة في الاستثمارات وزيادة في أموال احتياطي الأجيال تصل إلى تريليون دولار ويجب المحافظة عليه وتنويع مصادر الدخل.

رسالتك لأبناء الدائرة الاولى؟

٭ سيبقى الدكتور عادل الدمخي على نهجه الواضح والوقوف في وجه أي باطل ونمضي في التشريع والرقابة مثلما كنا وسنتسمر كما كنا.