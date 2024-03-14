ترقية 107 موظفين في الصحة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبداللهرفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 107 موظفين وموظفات يعملون في الوظائف القانونية والمالية والمحاسبة والإعلام والخدمة الاجتماعية والنفسية والتفتيش ونظم وتقنية المعلومات بمكافآت تتراوح بين 60 و380 دينارا.وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، انه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 22 موظفا يعملون في مجال الوظائف القانونية التخصصية، فضلا عن رفع المستوى الوظيفي لـ 20 موظفا يعملون في وظائف المحاسبين التخصصية.وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفيلـ 32 موظفا يعملون في مجال الوظائف المالية والقانونية، علاوة على رفع المستوى لموظفين يعملون في مجال الإعلام والآداب والفنون،و9 موظفين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية، و6 موظفين في وظائف التفتيش، و16 آخرين في مجال نظم وتقنية المعلومات.أسماء الذين تم رفع مستواهم الوظيفي



قرار اداري

يُرفع المستوى الوظيفي للعاملين الواردة أسماؤهم بالجدول ادناه كل في مجال تخصصه والمستوى الوظيفي المنقول إليه قرين كل منهم وبذات مركز عملهم وذلك على النحو التالي:

أولا: وظائف القانونيين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012.

1 - اختصاصي اول قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 380 د.ك

عبدالعزيز إسماعيل مندني - إدارة الشؤون القانونية

بدر سعد مرزوق المخانجي - منطقة حولي الصحية

محمد وليد محمد الغزالي - ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات

2 - اختصاصي قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 320 د.ك

منيره عبدالله مدعث العجمي - مكتب البحث القانوني - الشؤون الإدارية

3 - باحث أول قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي 260 د.ك

ضيف الله عجيب المفرج - منطقة الجهراء الصحية

مشعل عبدالله سالم - منطقة الجهراء الصحية

فرح مطلق الضفيري - منطقة الجهراء الصحية

عبدالكريم صالح بعركي - ادارة الشؤون القانونية

فاطمة محمد عبدالهادي - منطقة حولي الصحية

4 - باحث قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

حامد مزيد حمود - ادارة الشؤون القانونية

سلوى حمد محمد - منطقة الاحمدي الصحية

نورا اصف عبدالرزاق - ادارة الشؤون القانونية

مشعل لزام علي - منطقة الاحمدي الصحية

اميرة عبدالحميد العوضي - منطقة حولي الصحية

نوف عبدالهادي المطيري - ادارة الشؤون القانونية

اميرة محمد الطويلع - ادارة السجل المركزي للمواليد

آية منصور عبيان الرشيدي - ادارة الشؤون القانونية

تركيه لافي مطر - منطقة الاحمدي الصحية

لولوة فهد علي - منطقة حولي الصحية

أسماء عباس جمعان العنزي - إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات

هديل سعد العنزي - ادارة الصحة العامة

عذبي عبدالرحمن البذالي - منطقة الصباح الطبية

ثانيا: وظائف المحاسبين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012

1 - اختصاصي أول محاسبة - مكافأة المستوى 380 د.ك

سلطان علي السبيعي - ادارة المحاسبة المالية

محمد زيد المطيري - منطقة الصباح الطبية

احمد سالم الدويهيش - ادارة طب الاسنان

ثلاب فرحان الجنفاوي - منطقة الجهراء الصحية

عمر زين العتيبي - ادارة المشتريات

ماجد مد الله امان - منطقة الصباح الطبية

2 - اختصاصي محاسبة - مكافأة المستوى 320 د.ك

عبدالله عيد العازمي - ادارة المشتريات

طارق هزيم العنزي - منطقة الصباح الطبية

سالم مطلق الهاجري - منطقة الصباح الطبية

علي ناصر جزا المطيري - منطقة الفروانية الصحية

عنود عبداللطيف يوسف - ادارة المحاسبة المالية

محمد فرحان عيسى منصور - ادارة المستودعات الطبية

3 - محاسب - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

محبوبه قمبر باقر - منطقة العاصمة الصحية

محمد عبدالله جرمن - منطقة العاصمة الصحية

عفراء عبد روضان - منطقة الاحمدي الصحية

شهد خالد الشريعي - ادارة الميزانية والرقابة

روايه احمد مرموح - ادارة الميزانية والرقابة

حنان محمد سيف العجمي - منطقة الأحمدي الصحية

هلا قضيان دعوش الهاجري - منطقة العاصمة الصحية

فواز سلطان عبدالله - ادارة المخازن

ثالثا: الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012.

1 - مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 100 د.ك

سهام سهيل العنزي - ادارة محاسبة العقود

شيخة سالم طراد - ادارة خدمات بنك الدم

سلوى عبيد الشمري - منطقة الجهراء الصحية

سارة فرحان مبارك الفضلي - ادارة المحاسبة المالية

سارة خلف محمد بوحمد - ادارة المحاسبة المالية

حسين أملهي محمد العجمي - ادارة المحاسبة المالية

سميرة محمود حسين - ادارة المحاسبة المالية

حصة عبدالله عيسى - إدارة المحاسبة المالية

فايزة عوض المطيري - منطقة الفروانية الصحية

2 - مساعد مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

مريم عايد سعود - منطقة الجهراء الصحية

منال عايد مسعود - منطقة الجهراء الصحية

مها يوسف سالم - منطقة مبارك الكبير الصحية

ميمونه عبدالرقيب محمد - منطقة العاصمة الصحية

زينب طالب نواصري - منطقة الاحمدي الصحية

منى فيصل العنزي - منطقة الجهراء الصحية

زينب صادق القطان - منطقة العاصمة الصحية

ضحى هاشم محمد العنزي - ادارة المشتريات

سارة خالد ابراهيم - منطقة الاحمدي الصحية

نور عبدالله محمد الجربا - منطقة الجهراء الصحية

مها عبدالله سمير - منطقة الجهراء الصحية

انوار صحن مرزوق - منطقة الصباح الطبية التخصصية

ذكرى محمد فاضل - منطقة مبارك الكبير الصحية

سارة ضحوي عايد - منطقة الجهراء الصحية

أمثال فلاح المطيري - منطقة الجهراء الصحية

3 - كاتب أول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

ابتسام فلاح زايد - منطقة الجهراء الصحية

اسماء سمير جواد - منطقة مبارك الكبير

حوراء سلمان حسن - ادارة التنمية البشرية

فجر خالد طالب الحمد - منطقة مبارك الكبير الصحية

4 - كاتب أول قانون - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

لطيفة قاعد عواد - ادارة الصحة العامة

مرام فايز مفرج - منطقة الأحمدي الصحية

آمنة محمود حيدر - منطقة حولي الصحية

تحرير زاهد زعل - منطقة الاحمدي الصحية

خامسا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الآداب والإعلام والفنون الواردة بقرار مجلس الخدمة رقم 27 لسنة 2012

1 - اختصاصي أول اعلام - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

مشاري دخيل العنزي - ادارة العلاقات العامة

2 - باحث إعلامي - مكافأة المستوى الوظيفي 60 د.ك

سلطان صباح المطيري - منطقة الجهراء الصحية

سادسا: وظائف الخدمة الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010

1 - كبير اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

إيمان محمد ابراهيم - منطقة الصباح الطبية

فاطمة ناجي سالم حسن - منطقة الصباح الطبية

مريم حسن احمد - مكتب حماية البيئة

2 - اختصاصي اول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

اسماء علي ابراهيم الملا - منطقة حولي الصحية

3 - اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 70 د.ك

ايمان عبدالله عبدالرزاق - مكتب حماية الطفل

عبدالله خلف خليف الظفيري - منطقة الجهراء الصحية

بيبي أسامة منصور - منطقة مبارك الكبير

مريم عقيل عبدالله - منطقة الفروانية الصحية

4 - اختصاصي نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي 70 د.ك

دلال سعود خليفة عيسى - منطقة الأحمدي الصحية

سابعا: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012 .

1 - مشرف خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 110 د.ك

دلال خليفة حشاش العازمي - منطقة الاحمدي الصحية

سارة مسامح محسن - منطقة الجهراء الصحية

عهود مبارك حشر - منطقة الاحمدي الصحية

فاتن عبدالرحمن الكندري - منطقة الصباح الطبية

2 - مساعد مشرف خدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

منال هلال حفر هليل - منطقة العاصمة الصحية

خديجة مزيد زيد - منطقة الفروانية الصحية

سابعا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2012

1 - كبير اختصاصي نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 440 د.ك

منى محمد سلطان - ادارة نظم المعلومات

2 - اختصاصي اول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 380 د.ك

مريم احمد يوسف الكندري - ادارة نظم المعلومات

إلهام احمد عبدالكريم - ادارة نظم المعلومات

3 - اختصاصي وثائق ومعلومات - مكافأة المستوى الوظيفي 320 د.ك

أفنان عبدالله سالم - ادارة مكتب وكيل وزارة الصحة

4 - صائغ أول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 260 د.ك

سارة نادر يوسف - منطقة مبارك الكبير

فاطمة دغيم الشمري - منطقة الصباح الطبية

5 - صائغ نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي 200 د.ك

سامية محمد غالب - منطقة الاحمدي الصحية

فوزية امهدي مضحي - منطقة الفروانية الصحية

غدير بدر محمد - منطقة الصباح الطبية

زينب محمد علي - منطقة العاصمة الصحية

6 - مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 90 د.ك

معالي محرم راكان - ادارة طب الاسنان

ابرار عبدالله موسى - ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات

7 - مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 د.ك

دلال خميس ردين الشمري - منطقة الجهراء الصحية

عبدالعزيز عقاب عازي - منطقة الفروانية الصحية

8 - مشغل اول حاسوب - مكافأة المستوى الوظيفي 140 د.ك

عنود فهد مزيد المطيري - منطقة الفروانية الصحية

9 - محلل ثالث وثائق ومعلومات - مكافأة المستوى الوظيفي 140 د.ك

فاطمة محمد علي احمد - منطقة حولي الصحية

مادة ثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.