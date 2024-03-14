مصر.. وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق» بعد غيبوبة 3 أسابيع

توفيت الفتاة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق» عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث التي تعرضت له.

وقال محامي حبيبة الشماع، إنها قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يومًا بعض يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة أخطرت

النيابة العامة، لانهاء اجراءات وتصاريح دفن جثمان الفتاة حبيبة الشماع.

وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت

في وقت سابق، تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، جهة مدينة الشروق، أثناء سيرها.

وذكرت الوزارة أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لديها إصابات بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».

وقال أحد شهود الواقعة إنه أثناء سيره على طريق السويس، شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي التي كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لتطبيق نقل ذكي»، ولدى محاولة قائد السيارة «معاكستها» قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السائق وألقت القبض عليه، حيث تبيّن أن له معلومات جنائية ومقيم في نطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته أقر أنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لرش معطر، إلا أنه تفاجأ بالمدعوة حبيبة تقفز خارج السيارة، وأنه قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.

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