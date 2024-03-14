«دور» إماراتية تشارك في «لندن للكتاب» تحت مظلة «جمعية الناشرين»

شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين» في نسخة هذا العام من «معرض لندن للكتاب»، الذي انطلق في العاصمة البريطانية في 12 مارس الجاري، واستمر حتى يوم أمس، ممثلة نخبة من أبرز دور النشر الإماراتية.

واستضافت الجمعية تحت مظلة جناحها في هذا المعرض الرائد عالمياً وفداً يجمع ممثلين عن 5 دور نشر محلية، تضم: مجموعة كلمات، وسدرة للنشر والتوزيع، ودريم ووركس، وعصفورة، ودار الثقافة للنشر. وعبر هذه المشاركة أتاحت الجمعية لتلك الدور منصة قيمة لتوسيع قنوات تسويق إصداراتها واستكشاف فرص بيع وشراء حقوق التداول والترجمة، وتبادل الرؤى مع خبراء الصناعة حول مستقبل النشر، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى فتح آفاق جديدة لإثراء مشهد النشر والترجمة في الدولة.

وازدان جناح الجمعية هذا العام بمجموعة مميزة من أحدث الإصدارات، التي أنتجتها العقول المبدعة في الإمارات، وغطت طيفاً واسعاً من حقول الأدب والعلوم والمعرفة، منها باقة غنية من الكتب والقصص المصورة المخصصة للأطفال واليافعين، بعضها يختص بالتعليم المبكر، وبعضها يقدم التشويق والمغامرة، والبعض الآخر يجوب رحاب الخيال العلمي، فضلاً عن الروايات التي تبحث في التاريخ والفنون والسير الذاتية، والكتب المخصصة للتطوير الذاتي وفنون اللغة والعلوم الاجتماعية والسفر، وغيرها، ما يلبي شتى أذواق ومختلف أعمار القراء في العاصمة البريطانية.

وحول مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يشكل معرض لندن للكتاب محطة مهمة في أجندة فعالياتنا، ونحرص على المشاركة فيه عاماً بعد عام.

ويمثل هذا المعرض العالمي المرموق منصة سنوية توفر تجارب ثرية للناشر الإماراتي، ولقاءات مباشرة مع متخصصين في مجال النشر، للتفاوض على الحقوق وبيع وتوزيع المحتوى عبر مختلف الوسائط المطبوعة والمسموعة والمرئية والقنوات الرقمية، ما يسهم في تلبية طموحاته في وضع بصمته المميزة في مسيرة صناعة النشر العالمية».

وأضاف: «في هذا الإطار شملت جهود الجمعية الموجهة لدعم الناشرين المشاركين على مدار المعرض تسهيل عقد الجلسات التوفيقية، وترتيب الاجتماعات بينهم وبين الناشرين الدوليين المهتمين باستكشاف السوق الإماراتية».

وتعكس مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في مثل هذه المعارض التزامها بدعم الناشرين الإماراتيين، وزيادة حضورهم في سوق النشر العالمي، كما تشكل جزءاً من مساعيها الرامية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج الفعال للأدب الإماراتي في جميع أنحاء العالم.