3 مباريات في افتتاح مهرجان كلباء الرمضاني

ينطلق غداً الجمعة مهرجان كلباء الرمضاني الأول، تحت شعار «رياضة وثقافة ومجتمع»، برعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بمشاركة 12 فريقاً في لعبة كرة القدم، تم توزيعهم على مجموعتين، وتجمع المباراة الافتتاحية بلدية كلباء مع الإنتر، تليها مباراة الحصن مع ماجستك، ومواجهة اتحاد كلباء «ب» مع فريق خالد بالخادم للتجارة.

ويتضمن المهرجان بطولة خماسيات كرة القدم، وبطولة رباعيات الكرة الطائرة، إلى جانب فعاليات رياضية اجتماعية وثقافية، ومجالس رمضانية رياضية وثقافية، بجوائز مالية قدرها 120 ألف درهم.

وأعرب راشد الكندي رئيس مجلس إدارة كلباء، عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي، على دعمه المتواصل للنادي في إنجاح كافة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي، واستقطاب المواهب الشبابية في الفعاليات الرياضية المختلفة، وأشاد بالأثر الإيجابي الذي تسهم به هذه التظاهرات الرياضية في ملامسة طاقة الشباب، وأثرها الكبير في خلق مناخ إيجابي قائم على روح المنافسة الشريفة.

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