العين والنصر يواجهان الوصل ومليحة في دوري اليد

تقام في التاسعة والنصف مساء غد «الجمعة» مباراتان ضمن الجولة التاسعة بالدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد يستقبل فريق العين الرابع برصيد 15 نقطة ضيفه الوصل السابع برصيد 12 نقطة، وينشد العين تأكيد فوزه على الوصل في الدور الأول 24 - 22، فيما يأمل الوصل رد اعتباره وتحسين موقعه.

ويحل فريق مليحة الخامس برصيد 14 نقطة ضيفاً على النصر الثامن برصيد 9 نقاط، وانتهى لقاء الدور الأول لصالح مليحة 31 - 29.

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