حمدان بن منصور يشهد منافسات النسخة الـ11 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم

شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، منافسات اليوم الثالث من بطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024"، والتي جمعت فريقا "مكتب الأمين العام" و"مكتب شؤون المواطنين والمجتمع"، بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وصافح الشيخ حمدان بن منصور، اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقد منطقة الجماهير بين شوطي المباراة.

وشهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة، تعادلا سلبيا بين فريق "مكتب الأمين العام" مع فريق "مكتب شؤون المواطنين، والمجتمع"، فيما فاز فريق "دائرة القضاء" على فريق "مركز جامع الشيخ زايد الكبير" 4 -2.

وتصدر فريق "دائرة القضاء"، ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، وحل ثانيا فريق "مكتب الأمين العام"، ومكتب "شؤون المواطنين، والمجتمع بنقطة لكل منهما، فيما جاء فريق " مركز جامع الشيخ زايد الكبير" رابعا بدون رصيد.

وعقب ختام مباريات أمس، نال صلاح الدين عاطف، لاعب "مكتب الأمين العام"، جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

كما اختارت اللجنة المنظمة، جوس فيكتور، لاعب فريق دائرة القضاء، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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