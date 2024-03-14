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دبي البحري ينظم تحدي السباحة حول جزر العالم لمدة 18 ساعة

3/14/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد شواطئ جميرا تظاهرة رياضية بحرية فريدة غداً الجمعة، تقام للمرة الأولى، وهي السباحة حول جزر العالم لمدة 18 ساعة متواصلة، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الجاري بالتعاون مع "بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات".

ويشارك في الحدث مجموعة من محترفي الغوص والإنقاذ البحري والسباحة في المياه المفتوحة من منتسبي مؤسسة "بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات" وعدد من الأكاديميات والفرق المتخصصة في مجال السباحة المفتوحة في الإمارات حيث سيتم التناوب بين السباحين لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة عن طريق التناوب الثنائي بين 64 سباحا.

وينطلق الحدث من نقطة البداية في شواطئ جميرا وتحديدا عند شاطئ كايت بيتش في الحادية عشرة من مساء الجمعة، باتجاه مسار المبادرة للدوران حول (جزر العالم) عبر السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر والعودة مجددا إلى خط النهاية بعد ختام الحدث في غضون 18 ساعة وتحديدا الخامسة مساء يوم السبت.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن هذه الفعالية تجسد فكرة التنوع في روزنامة فعاليات النادي، مشيرا إلى أنها حدث فريد وجديد يجمع نخبة من محبي وعشاق السباحة في المياه المفتوحة لإنجاز مهمة إكمال التحدي بالسباحة والدوران حول جزر العالم.

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