تعرف على ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا 2024



احتدم الصراع على لقب هداف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024) بعد انتهاء مباريات دور الـ16 للبطولة، بتربع أربعة لاعبين على عرش الصدارة.

ويتقاسم صدارة هدافي "التشامبيومز ليغ" كل من، النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على لقب هداف نسخة العام الماضي للبطولة برصيد 12 هدفا، إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين هدفين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد دور الـ16:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

1- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

1- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 6 أهداف

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

5- البرازيلي وينديرسون جالينو (بورتو) – 5 أهداف

5- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

5- الدنماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)

- الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)

9- البرازيلي إيفانيلسون (بورتو) – 4 أهداف

9- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال)

9- البلجيكي لويس أوبيندا (لايبزيغ)

9- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

9- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

9- الأوكراني دانييل سيكان (شاختيور)

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 140 هدفا أحرزها خلال 183 مباراة، متفوقا بفارق 11 هدفا على غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي (129 هدفا - 163 مباراة)، ويليهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، برصيد 94 هدفا سجلها خلال 118 مباراة.

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