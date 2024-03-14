رقم تاريخي لم يحدث منذ 132 عاماً ينتظر محمد صلاح في ليفربول

يمنّي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، النفس بمواصلة كتابة التاريخ عندما يحل "الريدز" ضيفا على مانشستر يونايتد مساء الأحد المقابل ضمن مسابقة الكأس.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه سبارتا براغ، مساء اليوم الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وقالت شبكة "ليفربول إيكو"، وفقاً لروسيا اليوم إن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يدرس إراحة العديد من النجوم الكبار، خاصة في ضوء نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة (5-1)، وشبه ضمان التأهل.

وأضافت الصحيفة، أن كلوب يدرس مسألة عدم البدء بالعديد من اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح، استعدادا لمباراة مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن محمد صلاح بات على بعد هدف وحيد من أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892.

وأحرز محمد صلاح 44 هدفا مع ليفربول في موسمه الأول (2017-2018)، ثم 27 في الموسم الثاني (2018-2019)، وبعدهما 23 هدفا في الموسم الثالث (2019-2020).

وتألق النجم المصري في الموسمين (2020-2021) و(2021-2022) بإحرازه 31 هدفا في كل واحد منهما، قبل أن يسجل 30 هدفا في الموسم الماضي (2022-2023).

وعلى مستوى الموسم الحالي، سجل صلاح 19 هدفا في كافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في الدوري الأوروبي، وهدف وحيد في كأس الرابطة.

ويمتلك النجم المصري سجلا رائعا ضد مانشستر يونايتد الفريق الذي واجهه 13 مرة، كلها في الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء مباراة واحدة ضمن مسابقة كأس الاتحاد.

وسجل "الفرعون" المصري 12 هدفا في مرمى "الشياطين الحمر"، منها 10 في "البريمير ليغ"، و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما صنع 4 أهداف في الدوري المحلي.

وهز محمد صلاح شباك مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية قبل التعادل السلبي في لقاء الفريقين بالدور الأول للموسم الحالي.

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