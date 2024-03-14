بطولة زعبيل للألعاب الإلكترونية الليلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق الخميس بطولة زعبيل للألعاب الإلكترونية «فيفا»، ويتنافس 25 لاعباً محترفاً على لقب كأس زعبيل للموسم الأول من البطولة التي تقام برعاية الدكتور علي العامري وإشراف محمد العامري وحمد التميمي.
ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى كأس البطولة الذي يتحصل عليه البطل المتوج.
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