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بطولة زعبيل للألعاب الإلكترونية الليلة

3/14/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق الخميس بطولة زعبيل للألعاب الإلكترونية «فيفا»، ويتنافس 25 لاعباً محترفاً على لقب كأس زعبيل للموسم الأول من البطولة التي تقام برعاية الدكتور علي العامري وإشراف محمد العامري وحمد التميمي.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى كأس البطولة الذي يتحصل عليه البطل المتوج.

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