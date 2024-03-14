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ناد إنجليزي يخطط لبيع ملعب تدريباته بسبب أزمة مالية

3/14/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال فريق ريدينج المتعثر ماليا والمنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إنه يخطط لبيع ملعب بيروود بارك للتدريبات الخاص به إلى وايكومب واندرارز منافسه في الدوري لجمع المال.

ووجه مشجعو ريدينج اللوم إلى الصيني داي يونج مالك النادي على مشاكل النادي، وأدى احتجاجهم بسبب المشاكل التي تتضمن عدم دفع الرواتب إلى إيقاف مباراة في يناير الماضي.

ويحتل ريدينج، الذي كان في سقوط مستمر منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية العام الماضي وخُصم منه ست نقاط له هذا الموسم بسبب سوء الإدارة المالية، المركز 18 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال ريدينج في بيان "السيد داي يمكنه تأكيد أنه في محادثات مع وايكومب واندرارز بشأن بيع ملعب بيروود بارك".

وأضاف دايونج بانج الرئيس التنفيذي للنادي "الصفقة المقترحة ستدعم بشكل مباشر التمويل قصير المدى للنادي حتى يتم إتمام البيع الكامل".

واستحوذ يونج على النادي في 2017 وأصبح ملعب بيروود بارك مركز تدريبات النادي في موسم 2019-2020.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ملعب التدريبات البالغة قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (63.76 مليون دولار) سيباع بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه.

وأضاف وايكومب في بيان "يتقدم الطرفان على أساس حصري (...)

"يأمل وايكومب أنه في حالة اكتمال الصفقة، أنها ستزود ريدينج بالدعم المالي اللازم لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية".

وهبط ريدينج إلى الدرجة الثالثة في 2023 بعد عشر سنوات في الدرجة الثانية.

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