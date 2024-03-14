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بوتين: وضع وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء أولوية

3/14/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن إقامة وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء هي أولوية بالنسبة لبلاده.

كان يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قال في الأسبوع الماضي إن روسيا والصين تدرسان وضع محطة للطاقة النووية على القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.

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