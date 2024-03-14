بوتين: وضع وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء أولوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن إقامة وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء هي أولوية بالنسبة لبلاده.
كان يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قال في الأسبوع الماضي إن روسيا والصين تدرسان وضع محطة للطاقة النووية على القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.
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