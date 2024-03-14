نتنياهو: إسرائيل ستدخل رفح رغم التحذيرات الدولية



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سوف يدخل مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وأضاف نتنياهو، في لقاء مع جنود إسرائيليين، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء: "هناك ضغوط دولية لمنعنا من دخول رفح واستكمال المهمة."

وأضاف أنه يرفض هذه الضغوط وسيواصل بذلك.

ونقل عن نتنياهو قوله: "سوف ندخل رفح، وسنكمل مهمة القضاء على كتائب حماس، وسنعيد الأمن وسنحقق نصرا كاملا لشعب ودولة إسرائيل."

ويوجد في رفح، على الحدود مع مصر، ما يقدر بـ 5ر1 مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن ملجأ من القتال الدائر في مناطق أخرى من قطاع غزة في ظل أوضاع متدهورة.

وتحذر منظمات إغاثة من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين حال شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق على رفح.

وتنتقد دول عديدة تصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي هناك.

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