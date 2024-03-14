ضيوف جائزة دبي الدولية للقرآن يشيدون بمستوى متسابقي الدورة الـ27

تنافس 7 متسابقين في اليوم الثاني لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ 27 التي تقام فعالياتها بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر وسط أجواء إيمانية وأصوات ندية ممتزجة بروحانية الشهر الكريم وليالي دبي الرمضانية الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، تقدمه أعضاء اللجنة المنظمة ونخبة من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى رعاة المسابقة وجمهور غفير من المتابعين.

وأشاد أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بالإقبال الكبير والأداء المتميز للمتسابقين في دورتها الـ 27، مشيرا إلى التنافس الشريف والعزم الراسخ للمشاركين من مختلف دول العالم، والذين تألقوا في حفظ القرآن وتلاوته وتجويده، مما يعكس الاستعداد الكبيرة للدول وللمتسابقين.

وقال الزاهد، في تصريح لوكالة "وام" : تسابق 7 متسابقين من البرتغال، وطاجيكستان، ومصر، والهند، والدنمارك، وتايلاند، وأستراليا، الذين لفتوا الانتباه بأصواتهم العذبة وحفظهم المتقن لكتاب الله، ما يدل على العناية الفائقة والدقة في اختيار المشاركين من قبل دولهم، معربا عن أمله في استمرار هذا المستوى المتميز من الأداء والحضور الجماهيري الكبير.

وعبر الزاهد، عن تقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة، من المتسابقين والجمهور إلى الجهات الراعية والداعمة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجائزة في تعزيز روح الأخوة والمنافسة الشريفة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

من جانبه أشاد سعادة المستشار صلاح بمفروشة الفلاسي، المحامي العام الأول بنيابة دبي، بالنجاح المتواصل للمسابقة وحرص النيابة العامة على دعم فعاليات المسابقة كشركاء استراتيجيين، معربا عن شكره للجنة المنظمة على جهودهم المباركة والمتميزة التي ساهمت في نجاح الجائزة على المستويين المحلي والدولي.

وأعرب سعادة رضوان جدوت السفير الأسترالي لدى الدولة، عن سعادته بحضور الفعاليات لمؤازرة متسابق بلاده، مشيرا إلى الانتشار الكبير للمسابقة وأهميتها في تعزيز العلاقات الطيبة بين المتسابقين من مختلف دول العالم.

وأشادت شاكرة سيره كاثرين ديلا كروز كانتو ملحق القنصلية الفلبينية بدبي، بمستوى مسابقة دبي الدولية للقرآن والتي تحرص دولتها على المشاركة السنوية بالمسابقة منذ بدايتها لما تساهم في التعارف بين المتسابقين والعلاقات الطيبة بينهم.

وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، الرعاة والمساهمين في نجاح اليوم الثاني، من بينهم النيابة العامة بدبي ومجموعة فلورا للفنادق، معبراً عن تقديره لدورهم في دعم الثقافة الإسلامية.

وأعرب المشاركون، عن امتنانهم للجنة المنظمة لحسن الاستقبال والرعاية، مشيدين بالجهود المبذولة لإنجاح الحدث وخلق بيئة تنافسية شريفة تعكس القيم الإسلامية الحقيقية، وتحدثوا عن تفانيهم والالتزام وحرصهم على حفظ القرآن الكريم وتعلمه، بالإضافة إلى التأثير العميق للقرآن في حياتهم الشخصية والمهنية.

وتحدث المتسابق حميد محمد شاكيل من البرتغال، عن تجربته الغنية والمتنوعة، وكيف أن الإلهام من أئمة الحرم قاده لحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية بجانب الهندسة الإلكترونية، مشيراً إلى التجانس الرائع بين العلم والإيمان.

أما يوسف السيد عبدالمعطي الأشعل، ممثل مصر، فقدم قصة ملهمة حول قوة الإرادة في التغلب على التحديات، فرغم كونه كفيفا، فقد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، مستفيداً من الدعم الأسري والإرادة الشخصية، وقال إنه يقضي ساعتين لمراجعة من 3 إلى 5 أجزاء في القرآن الكريم الذي أثر في حياته مما جعله إماماً وخطيبا في قريته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز