دبي تبادر تسهم في تفادي استخدام 18 مليون قارورة مياه بلاستيكية

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، أسهمت في تفادي استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل بحوالي 18 مليون قارورة خلال عامين فقط من إطلاقها.

وشهدت المبادرة بالتعاون مع الشركاء والرعاة تركيب 50 محطة مياه شرب نقية مجانا في عدد من المواقع المهمة في مختلف أنحاء الإمارة، بما فيها الحدائق ومناطق الجذب السياحية والوجهات والمعالم الشهيرة، حيث وفرت هذه المحطات حوالي 9 ملايين لتر من المياه.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أطلق هذه المبادرة في 15 فبراير 2022 للحد من استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتمكين السكان والزوار من لعب دور محوري في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأفادت دائرة الاقتصاد والسياحة، في بيان اليوم، أن المبادرة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى جعل دبي إحدى الوجهات الرائدة في مجال الاستدامة، فضلاً عن دور المبادرة في مواكبة الجهود الجماعية الرامية إلى الحد من استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتشجيع على تغيير نظرة السكان والزوار في دبي نحو الاستدامة.

وأكدت أن المبادرة تدعم خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضا مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأشارت الدائرة، إلى أنه ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات ليشمل عام 2024، تسعى "دبي تبادر" إلى تركيب 30 محطة مياه شرب إضافية في مختلف أنحاء الإمارة بحلول نهاية العام الجاري، للمساهمة بتشجيع السكان والزوار على إجراء تغييرات بسيطة في أساليب حياتهم، مثل استخدام قوارير مياه قابلة للتعبئة وتركيب أجهزة تنقية المياه في المنازل والمكاتب والمدارس.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تمكنت مبادرة دبي تبادر للاستدامة من جذب تفاعل السكان والزوار لتبني نمط وأسلوب حياة أكثر صحية، معبراً عن الفخر بالإنجازات التي حققتها المبادرة منذ إطلاقها قبل عامين.

وأشار إلى دور الشركاء والرعاة الذين كانت لهم مساهمة واضحة في نجاح هذه المبادرة التي شهدت تفاعلاً كبيراً في مختلف أنحاء الإمارة، فضلاً عن التأثير الإيجابي الذي أحدثته على مدار العامين الماضيين، حيث يسهم الحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية في حماية البيئة البحرية والحياة البرية والطبيعة.

وأضاف : لا شك أن وجود خيارات لإعادة ملء القوارير مثل تركيب محطات مياه شرب في عدة أماكن في المدينة، يشجع على اتباع أسلوب حياة صحية، إلى جانب خفض البصمة الكربونية الناتجة عن الممارسات غير المستدامة، وسنواصل جهودنا لضمان استمرار "دبي تبادر" في تحفيز السكان والزوار على تبني الممارسات المستدامة وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية في الأعمال والترفيه والزيارة خلال عقد من الزمان.

وأكد السعي إلى تحقيق أهداف الاستدامة في دبي، ومواصلة نجاح المبادرة، لا سيما مع تمديد "عام الاستدامة" ليشمل عام 2024، والذي يدعو الجميع للمشاركة في الجهود المشتركة لاعتماد الممارسات المستدامة، مشيرا إلى أن "دبي تبادر" ساهمت في تحفيز الآخرين على تغيير السلوك لمواجهة التحديات البيئية، وحققت النجاح من خلال مشاركة ودعم الجهات المعنية والشركاء في الإمارة، فضلاً عن التفاعل المميز من الجمهور".

وعقدت مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة شراكات مع العديد من المؤسسات من أجل رعاية تركيب 50 محطة مياه شرب عامة في الإمارة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

ووفق البيان الصادر عن الدائرة فقد عبر عدد من الشركاء والرعاة عن سعادتهم بالإنجاز الذي تحقق على مدار عامين.

وقالت سيمونيدا سوبوتش، نائب الرئيس لدى طلبات الإمارات: يسرنا أن نحتفل بمرور عامين على انطلاق مبادرة ' دبي تبادر'، وأن نشهد تأثيرها الإيجابي على المجتمع، مؤكدة أن الإمارات تقود جهود الاستدامة في المنطقة، ما يتيح لشركات القطاع الخاص فيها تأدية دورٍ فاعلٍ لتحفيز السلوكيات الإيجابية.

وأشارت إلى أنهم يعتزمون إضافة محطتين جديدتين داخل الإمارة، مما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة مع تمديد عام الاستدامة إلى عام 2024.

وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة "ديل تكنولوجيز" في دولة الإمارات: تعد مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة من المبادرات المهمة للحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي نجحت في تحقيق تقدم كبير خلال فترة قصيرة من الزمن،

ونتطلع دائما لتسخير الابتكارات التكنولوجية لتشجيع الممارسات المسؤولة، والمساهمة في صنع مستقبل مستدام خال من النفايات البلاستيكية.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يدعو بنك الإمارات دبي الوطني دائماً إلى حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الاستدامة والمبادرات التي تشجع عليها، مؤكدا التزام البنك بدعم المبادرة لمواصلة تقدمها ونجاحها.

وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: فخورون بالنجاح الذي حققته مبادرة "دبي تبادر" ومساهمتها في تغيير مسار الاستدامة لتترك أثرًا ملموسًا امتد نطاقه على صعيد أوسع، وأصبح نموذجًا للممارسات الناجحة على مستوى العالم، بما يتوافق مع الطموحات الأشمل لمدينة دبي وأجندتها الاقتصادية المتمثلة في اعتماد خيارات وممارسات صديقة للبيئة.

وأكدت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، إيمان المؤسسة الراسخ بأهمية الاستدامة، ليس فقط خلال عام الاستدامة، بل كقيمة راسخة في ممارساتها اليومية، مشيرة إلى التزام مؤسسة الإمارات للآداب بالحد من النفايات وحفظ الموارد، وأكدت على أهمية الشراكات في تحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا.

وقال تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا: تشكل التداعيات التي لا رجعة فيها للبلاستيك على بيئتنا تحديًا كبيرًا لنا اليوم، وتهدف هذه المبادرة إلى تحدي هذه العقبة، نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه الخطوة نحو بيئة أكثر استدامة.

يذكر أن جميع محطات مياه الشرب النقية المجانية في مختلف أنحاء الإمارة تلتزم بأعلى معايير النظافة، وتتقيد بشكل صارم باللوائح التنظيمية الاتحادية والبلدية والخاصة بهيئات الرعاية الصحية.

وتوفر المحطات مياه الشرب النظيفة والآمنة، والتي يتم اختبارها وفقاً لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي، والمعايير المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية؛ وفي إطار تعزيز ثقافة إعادة التعبئة، تُحفظ مياه الشرب في المحطات بدرجة 10 مئوية، مما يوفر للناس مياه منعشة ونظيفة وآمنة.

ويستخدم كل مقيم في دولة الإمارات 450 قارورة بلاستيكية تقريبا سنوياً، بإجمالي 4 مليارات قارورة بلاستيكية يتم استخدامها سنوياً في دولة الإمارات.

وستواصل المبادرة تشجيع سكان الإمارة وزوّارها على تبني الممارسات المستدامة والمشاركة في جهود تقليل النفايات لمنع وصول ملايين القوارير البلاستيكية إلى مكبات النفايات والمحيطات.

وشهدت المبادرة كذلك إطلاق ثاني مشاريعها وهو "مشدّ دبي" في ديسمبر 2023، أحد أكبر مشاريع استزراع وإكثار الشعاب البحرية في العالم، ويهدف إلى زيادة المخزون السمكي، وتمكين عمليات الصيد المستدام، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وسيلعب المشروع دوراً حيوياً في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة البحرية.

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