عروض وفعاليات متنوعة ومظاهر احتفالية تبرز احتفاء دبي بالشهر الفضيل

في إطار حملة "رمضان في دبي" كشفت "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" عن مجموعة من عروض الإضاءة والألعاب النارية والعروض الموسيقية والمفاجآت المبهجة التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة خلال الشهر الفضيل وحتى حلول عيد الفطر المبارك.

ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة ضمن الحملة وخلال شهر رمضان عروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع برعاية مجموعة الزرعوني، وذلك في الساعة العاشرة مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 مارس ومن 29 وحتى 31 مارس في كل من بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 مارس في منطقة السيف، ومن 5 وحتى 7 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول.

تجارب تناول الطعام

ومع الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كواحدة من أبرز وجهات فنون الطهي على مستوى العالم، تقدم المدينة مجموعة كبيرة من خيارات الإفطار والسحور الشهية، والتي يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة بدءاً من عربات الطعام التي تنتشر في الأسواق الرمضانية، وصولا إلى البوفيهات الفاخرة من فئة 5 نجوم التي تقدم أطباقاً شهية من مطابخ عالمية.

وتقدم الفنادق والمطاعم وكذلك الخيم الرمضانية لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور التقليدية، مع مأكولات تلبي أذواق ومتطلبات الجميع. كذلك تنتشر في ربوع دبي مجموعة كبيرة من الوجهات الهادئة لتناول وجبة السحور وسط أجواء رمضانية آسرة.

وتقدم "القرية العالمية" لزوارها فرصة الاستمتاع بالمأكولات من جميع أنحاء العالم وسط أجواء رائعة من الاحتفالات والتواصل المجتمعي، حيث يقوم البائعون بإعداد تشكيلة من المأكولات العالمية المفضلة، كما يمكن للزوار استكشاف مجموعة من الهدايا في أكشاك البيع بالتجزئة.

وفي فعالية "حديقة رمضان" من وينتر جاردن في منتجع حبتور بالاس، يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بتناول مجموعة من المأكولات الشهية في أجواء تعكس روح الشهر الكريم.

ويستضيف مجلس الخوانيج فعالية "ذا هب"، وهو سوق يضم مجموعة مختارة من أكشاك الطعام تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات التي يمكن الاستمتاع بها بصحبة العائلة والأصدقاء في أجواء رمضانية مميزة. كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأمسية كاملة من الاحتفالات في "مدينة إكسبو دبي" مع الأسواق والعروض الترفيهية، حيث تتوفر قوائم الإفطار والسحور المصممة خصيصاً لشهر رمضان بجوار شلالات دبي إكسبو السيريالية، بالإضافة إلى قاعة الواحة لتناول الطعام ومقهى الوصل بلازا.

ويمكن للضيوف زيارة المجلس في جميرا أبراج الإمارات والاستمتاع بتناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق مع مشاهدة غروب الشمس فوق الأبراج وإطلالات رائعة على "متحف المستقبل". كما يدعو مطعم ميناز كيتشن في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطيء الميناء السياحي الضيوف للاستمتاع بوجبة إفطار فخمة، وهي تجربة مثالية للعائلات مع محطات للطهي وأنشطة أخرى مثل الرسم بالحناء والموسيقى المباشرة. ويقدم فندق سانت ريجيس دبي النخلة لضيوفه المأكولات التركية والعربية في مطعم كورديليا، بالإضافة إلى قائمة إفطار محددة في مطعم رويا الذي يقدم مأكولات منطقة الأناضول، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة سحور هادئة في "ديب بول تراس".

عروض متجوّلة

ويمكن للجمهور الاستمتاع بالطقس الرائع والعروض المتجولة المميزة التي يقدمها مجموعة من الفنانين والموسيقيين في القرية العالمية، و"حي رمضان" في مدينة إكسبو دبي، وفستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، وسيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتحتفي مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة بأجواء وروح الشهر الكريم مع ظهور شخصيتي "مدهش ودانة" المفضلتين لدى سكان وزوار دبي في كل من سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيركل مول، وابن بطوطة مول.

يُذكر أن حملة "#رمضان_في_دبي" انطلقت هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إيجاد مظلة موحدة لتنسيق كافة المظاهر الاحتفالية في دبي وضمان خروجها بأسلوب يتسم بأعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في الاحتفالات، وبإشراف "براند دبي" وللمرة الأولى التي يتم خلالها إيجاد إطار تنسيقي موحّد بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالاحتفال بشهر رمضان.

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