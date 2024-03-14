طقس الإمارات غداً: توقعات بسقوط أمطار خفيفة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس غدا، أن الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:57 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:57؛ أما بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 19:27

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 40

دبي 31 19 80 35

الشارقة 31 16 80 40

عجمان 29 18 90 45

أم القيوين 29 17 90 40

رأس الخيمة 30 14 90 35

الفجيرة 27 21 80 40

العـين 32 16 80 35

ليوا 29 15 85 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 28 18 90 40

دلـمـا 28 21 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 45

أبو موسى 24 21 90 50





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز