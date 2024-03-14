ديشان: مشاركة مبابي في أولمبياد باريس صعبة جداً

رأى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل "صعبة جداً"، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان الخميس "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار ديشان الى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.

ومع ذلك، شدد ديشان على أن كأس أوروبا "تبقى الأولوية" وعلى ضرورة أن تكون أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في الأولمبياد معروفة قبل البطولة القارية التي تنطلق في 14 يونيو، وذلك لأنه "لا نريد أي تدخل في استعداداتنا. لذلك، بمجرد أن نكون في معسكرنا التدريبي في كليرفونتان، يجب أن يكون واضحاً من سيذهب (الى الأولمبياد) ومن لن يذهب".

وبات معلوماً أن نجم باريس سان جرمان مبابي، قائد منتخب فرنسا الأول، حريص جداً على تمثيل بلاده في الأولمبياد، الى جانب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.

لكن كأس أوروبا تختتم في 14 يوليو، على أن تبدأ مسابقة كرة القدم الأولمبية في 24 يوليو.

وهذا الأمر يعني أنه لن يكون هناك وقت للراحة بينهما، على الأقل إذا وصلت فرنسا الى أدوار متقدمة في كأس أوروبا.

وكرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية مخصصة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عاماً، لكن يمكن لثلاثة لاعبين فوق هذا السن المشاركة أيضاً، ما يفتح الطريق أمام مبابي (25 عاماً) وغيره من النجوم الفرنسيين الكبار للمشاركة.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يلزم الأندية بتسريح اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد، ما قد يزيد من تعقيد موقف مبابي الذي أعلم ناديه سان جرمان أنه سيرحل عنه عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم مع ترجيح أن يكون ريال مدريد الإسباني وجهته التالية.

ومن المستبعد أن يكون فريقه الجديد مرتاحاً لفكرة مشاركته في الأولمبياد عوضاً عن الخلود للراحة قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، لاسيما أن نهائي مسابقة كرة القدم الأولمبية سيكون في العاشر من أغسطس.

ويتولى هنري أسطورة فرنسا مسؤولية تدريب المنتخب الوطني ما دون 21 عاماً وسيشرف على الفريق في الألعاب الأولمبية، وهو أقرّ أن قرار وجود مبابي في الفريق ليس مرتبطاً به.

وقال هنري الخميس "أنا تحت رحمة نعم أو لا من النادي. وإذا وافقوا ثم قاموا بتغيير المدرب في هذه الأثناء، فمن سيعلم أني سأحظى به (مبابي في المنتخب الأولمبي)؟".

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