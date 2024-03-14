قطر والمغرب تحصلان على حق تنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات 5 مرات متتالية

تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئين ما دون 17 عاماً بين عامي 2025 و2029، فيما حصل المغرب على حق استضافة النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئات ما دون 17 عاما في الفترة نفسها، حسب ما أعلن المجلس العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "فيفا" أعلن في ديسمبر الماضي أنه قرر تنظيم نهائيات كأس العالم ما دون 17 عاماً سنوياً بدلا من كل عامين اعتبارا من 2025، وذلك بمشاركة 48 منتخباً بدلا من 24 للناشئين و24 منتخباً بدلاً من 16 للناشئات.

ورغم عدم افصاح الاتحاد الدولي عن اسماء الدول المستضيفة، إلا انه اختار للمرة الأولى دولتين دفعة واحدة لاستضافة النسخ الخمس المقبلة في الفئتين، وذلك من أجل "استخدام البنى التحتية القائمة لصالح كفاءة واستدامة البطولات"، وفقا لبيان صادر عن "فيفا".

ويأتي قرار الاستضافة تأكيدا للفورة الرياضية للبلدين، والتي توجت باستضافة قطر لكأس العالم للرجال 2022 وكأس آسيا مطلع العام الحالي، في حين سيكون المغرب أحد مستضيفي النسخة المئوية من كأس العالم عام 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مع اقامة ثلاث مباريات في قارة أميركا الجنوبية (الارجنتيني والاوروغواي والباراغواي).

واستضافت قطر كأس العالم للأندية مرتين (2019 و2020)، بينما نظم المغرب نسخ 2013 و2014 و2022 ويتأهب لاستضافة كأس أمم إفريقيا عام 2025.

ويعكس تطور نهائيات مونديال الناشئين والناشئات ما دون 17 عاما رؤية "فيفا" لتطوير نهائيات المونديالات مع محاولة زيادة تواترها، حيث سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 منتخباً، فيما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 24 إلى 32 العام الماضي.

في المقابل، فشل "فيفا" في الحصول على اجماع لتنظيم كأس العالم كل سنتين بدلا من 4 سنوات، واضطر إلى التخلي عن الفكرة مع بداية عام 2022 في مواجهة حجم المعارضة من الاتحادات القارية والبطولات والأندية وبعض اللجان الأولمبية.

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