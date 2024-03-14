مأساة جديدة في البحر المتوسط بعد فقدان 60 مهاجرا أبحروا من ليبيا

أضيفت مأساة جديدة الأربعاء إلى سجل المآسي الطويل في البحر الأبيض المتوسط، مع فقدان ما لا يقل عن 60 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم من ساحل ليبيا، بحسب شهادات ناجين أنقذتهم السفينة "أوشن فايكينغ".

وقالت منظمة "اس او اس ميديترانيه" الخميس إن "ما لا يقل عن ستين شخصا قضوا خلال الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل"، بينما تتجه سفينتها نحو ميناء إيطالي بعد إنقاذها 224 مهاجرا خلال ثلاث عمليات متتالية.

وبحسب المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة مرسيليا الفرنسية، فإن "القارب المطاط" الذي تم إنقاذ 25 شخصا فقط كانوا على متنه الأربعاء، غادر مدينة الزاوية في ليبيا في 8 مارس. ويبدو أن محرك القارب تعطل بعد ثلاثة أيام، ما جعل المهاجرين في وضع صعب من دون ماء أو طعام.

وأوضحت أن الناجين "في حالة صحية حرجة"، واثنان منهما فاقدان للوعي و"تم نقلهما بمروحية إلى صقلية".

من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عبر منصة إكس عن "قلقها البالغ إزاء أنباء عن حادثة غرق في القطاع الأوسط من البحر الأبيض المتوسط"، مضيفة أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الدوريات في البحر ومنع المزيد من المآسي".

وبعد عملية الإنقاذ الأولى التي انتُشل خلالها 25 شخصا الأربعاء، أنقذ مساء الخميس 113 شخصا من بينهم ست نساء وطفلان، بعدما كلفت السلطات البحرية الإيطالية السفينة "أوشن فايكينغ" إنقاذ المركب المنكوب.

والخميس أنقذت السفينة 88 شخصا كانوا يواجهون صعوبة على متن "قارب مطاط محمل أكثر من طاقته القصوى".

في الأثناء، خُصص ميناء أنكونا الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، لاستقبال "أوشن فايكينغ" التي يوجد على متنها حاليا "224 شخصا من بينهم 21 امرأة ونحو 30 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وأربعة أطفال دون سن 4 سنوات"، على ما أوضحت منظمة "اس او اس ميديترانيه".

- موانئ إنزال بعيدة -

وأضافت المنظمة أن مرفأ أنكونا يقع "على مسافة 1450 كيلومترا من موقع أوشن فايكينغ"، موضحة أنها "طلبت من السلطات البحرية الإيطالية مكانا أقرب للرسو". ويعكس هذا الطلب انتقادات سابقة لمرسوم يتعلق بأنشطة سفن المنظمات الإنسانية اعتمدته السلطات الإيطالية في مطلع عام 2023.

تقع إيطاليا في الصف الأمامي لاستقبال المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، وباتت تشترط بموجب المرسوم أن تقوم سفن المنظمات الإنسانية بنقل الناجين إلى ميناء محدد بمجرد إنقاذهم، وهو ما يمنعها عمليا من تنفيذ عدة عمليات إنقاذ.

كذلك، غالبا ما تقع الموانئ على مسافة بعيدة جدا من مواقع الإنقاذ، ما يطيل أمد العمليات ويجعلها متباعدة زمنيا.

ودأبت المنظمات التي تساعد المهاجرين في البحر على إدانة هذه الإجراءات التي "لها عواقب وخيمة"، كما أشارت المديرة العامة لمنظمة "اس او اس ميديتيرانيه" صوفي بو في تصريح لوكالة فرانس برس في فبراير الماضي.

قدّرت صوفي بو حينها أن جميع منظمات الإغاثة الإنسانية خسرت ما يعادل سنة من التواجد في البحر بسبب بعد موانئ الإنزال التي تحددها السلطات، وما يعادل سنة أخرى بسبب فترات "الاحتجاز" المفروضة على السفن لمخالفتها القواعد الجديدة.

وأنقذت منظمة "اس او اس ميديترانيه" أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2016، لا سيما في قطاعه الأوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم.

ووقعت واحدة من أكبر حوادث غرق السفن في البحر الأبيض المتوسط في يونيو 2023، عندما غرق قارب متهالك قبالة سواحل بيلوس في اليونان، ما أدى إلى مقتل 82 شخصا، وفقدان أكثر من 600 آخرين.

في الإجمال، قضى أو فقد في العام 2023 نحو 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. ومنذ يناير، قضى أو فقد 360 مهاجرا، بحسب المصدر نفسه.





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