مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تضبط عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات



رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات وذلك خلال متابعتها لمجريات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تمكنت فرق المؤسسة من ضبط حالات الغش من خلال عدة طرق منها كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية والمتصفح الآمن.



وبينت المؤسسة أن الطلبة الذين أُثبت عليهم قيامهم بعملية الغش سيتم منحهم علامة صفر في مادة الاختبار وفي حال تكرار حالة الغش سيتم احتساب صفر للطالب في جميع المواد الدراسية ويحرم من دخول الاختبار التعويضي وذلك تطبيقاً لما ورد في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات والمستمد من مرسوم مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.



ولفتت المؤسسة إلى أنه تم رصد بعض من حالات مساعدة الطلبة على الغش من قبل عدد من الموظفين وتم إحالتهم للنيابة العامة مع الأدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل حالة.



ويأتي كشف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الحالات المشار إليها في إطار التزامها بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم

33 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات وتطبيقاً كذلك لبنود الدليل الخاص بالمؤسسة حول الغش والإخلال بنظام الاختبارات.



وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز قيم الشفافية في المجتمع التربوي والتصدي لأي تحديات قد تحول دون ذلك كالغش، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام في تطبيق القانون الخاص بالغش، وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة ولضمان تقديم الدعم اللازم لهم من خلال التعرف على مستويات تطورهم الأكاديمي بشكل دقيق وحاسم بعيداً عن أية

محاولات للتضليل باتباع أساليب مثل الغش وغيرها.



وبينت المؤسسة أن الدليل الذي اطلقته وعممته على الميدان بشأن الغش والإخلال بنظام الاختبارات يحدد الأدوار والمسؤوليات الواجب الالتزام بها من قبل كافة الكوادر التربوية والإدارية وتبنيها في مختلف أوجه النشاط المرتبط بتقييم أداء الطلبة والتصدي لأية محاولات من شأنها الإخلال بنظام الاختبارات، حيث يؤكد الدليل على أهمية أداور كافة الأطراف من طلبة وكوادر تربوية وأولياء أمور لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الميدان التربوي.

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