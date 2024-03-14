رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ــ خلال اتصال هاتفي ــ التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك .. سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على البلدين وشعبيهما.

من جهة أخرى أعرب سموه عن تمنياته السلامة لإندونيسيا وشعبها إثر الفيضانات التي شهدتها جزيرة سومطرة الإندونيسية مؤخراً داعياً المولى عز وجل أن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه.

وشكر الرئيس الإندونيسي صاحب السمو رئيس الدولة.. معرباً عن تقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه إندونيسيا وشعبها مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز