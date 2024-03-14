الأسهم الأوروبية تحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واليابانية ترتفع

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس، مدعومة بمجموعة من البيانات الإيجابية من شركات، بينما ينتاب المستثمرون حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ويحوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها الأربعاء.

وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين القطاعات، مع ارتفاع سهم امبريسر 6.1 بالمئة.

وارتفع سهم كيه اند إس 5.5 بالمئة بعد أن تجاوزت النتائج السنوية لشركة تعدين الملح والبوتاس التوقعات.

وسجلت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد انخفاضاً 83 بالمئة في صافي الربح في 2023، وخفضت توزيعات أرباحها 85 بالمئة نتيجة لما وصفته ببيئة السوق الصعبة، وتراجع سهم الشركة 1.1 بالمئة.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بعد أن قلصت الأسهم ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق خسائرها المبكرة وارتفعت أسهم شركات الطاقة.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.29 بالمئة عند 38807.38 نقاط بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وتراجع المؤشر بما يصل إلى 0.76 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.49 بالمئة إلى 2661.59 نقطة.

وزادت أسهم شركات المرافق 4.12 بالمئة وكانت الأفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، بعدما قفز سهم طوكيو إلكتريك باور هولدنجز 6.76 بالمئة. وصعد سهم إينيوس هولدنجز 5.32 بالمئة. وقفز سهم نيسان موتور 2.23 بالمئة بعد أن ذكرت شبكة التلفزيون المحلية تي.في طوكيو أن شركة صناعة السيارات تدرس السعي لإقامة شراكة مع هوندا موتور. وارتفع سهم هوندا 1.13 بالمئة.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.62 بالمئة ليقدم الدعم الأكبر للمؤشر نيكاي.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهماً، ارتفع 174 سهماً وانخفض 51 سهماً.