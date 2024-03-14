تصريح جديد من محافظ المركزي المصري حول الدولار
التاريخ
3/14/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نقل بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
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