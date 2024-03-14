تصريح جديد من محافظ المركزي المصري حول الدولار

نقل بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.

وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".