«دبي المالي العالمي» يعدّل بعض تشريعات قوانين التوظيف وصناديق الائتمان والمؤسسات والتشغيل



أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات وقانون التشغيل، وذلك بعد فترة من الاستشارات العامة في عام 2023.

ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 8 مارس وتسري التغييرات على اللوائح التشغيلية اعتباراً من 27 ديسمبر 2023.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام.

وتضمن التعديلات التشريعية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.

في مركز دبي المالي العالمي، يأتي على رأس أولوياتنا الالتزام بتوفير إطار عمل مثالي للخدمات المالية والتكنولوجيا المبتكرة والقطاعات ذات الصلة للنمو والتطور من خلال قوانين تتسم بالوضوح والشفافية».

تعديلات بقانون التوظيف

أجرى مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الجزء 10 من قانون التوظيف الحالي الذي سيتطلب من أصحاب العمل في مركز دبي سداد مدفوعات «إضافية» إلى خطة التأهيل الوظيفي (مثل خطة المركز لمدخرات الموظفين في مكان العمل) لموظفيهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بالإضافة إلى مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) في الظروف التي تكون فيها قيمة مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أقل مما كانوا سيحصلون عليه من المساهمات الشهرية في مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون التوظيف إذا لم يكونوا من مواطني دول التعاون.

وفعلياً، يؤدي هذا التعديل إلى تكافؤ الفرص أمام مواطني دول التعاون بالمركز، والذين كانوا سيحصلون لولا ذلك على مساهمات أقل من خلال مساهماتهم الشهرية في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ومع ذلك، يجب أن لا تتجاوز متطلبات سداد المدفوعات «الإضافية» الشهرية 1000 درهم.

وتتناول التعديلات الأخرى لقانون التوظيف المواقف التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل، أو فيما يتعلق بالموظف، نتيجة عقوبات محددة.

وأسفرت هذه التعديلات عن أنه عندما يخضع صاحب العمل أو الموظف لعقوبات تمنع خطة التأهيل الوظيفي أو مقدمي الخدمات التابعين لها من تلقي مساهمات مكافأة نهاية الخدمة نيابة عن الموظف، فإنه يتم تعليق إلزام صاحب العمل بتقديم هذه المساهمة على أساس شهري لخطة التأهيل الوظيفي واستبداله بإلزام صاحب العمل بتجميع هذه المساهمات نيابة عن الموظف/الموظفين المعنيين حتى رفع الحظر المتعلق بالعقوبات أو عند إنهاء علاقة العمل، أيهما يسبق.

صناديق الائتمان وقانون المؤسسات

وتتعلق سلسلة التغييرات على قانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات بتعزيز حقوق الاختصاص القانوني لمحاكم المركز على إدارة صناديق الائتمان والمؤسسات في المركز واستبعاد إجراءات المحاكم الأجنبية.

وتعد هذه التعديلات في جوهرها، ما يعرف في القطاع بإجراءات الحماية بما يضمن عدم التحايل على أحكام ومتطلبات قانون المركز في هذا الصدد من قبل المحاكم الأجنبية أو الأطراف التي لا ترغب في الخضوع لاختصاص محاكم المركز في الفصل في المسائل المتعلقة بصناديق الائتمان والمؤسسات بالمركز. و

تهدف التغييرات على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير واجبات معينة تتعلق بالامتثال نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب الأنظمة المحددة للشركات والمكاتب العائلية في المركز).

التشغيل واللوائح التشغيلية

تتعلق التعديلات على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف «الاتصالات السرية». ويقتصر هذا الأخير الآن على الاتصالات الناشئة عن تقديم المشورة القانونية المهنية أو عن العلاقة بين المحامي والعميل مع إزالة عبارة «أو أي علاقة مماثلة أخرى» التي اعتبرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واسعة وفضفاضة للغاية.

كما تم مؤخراً إدخال تعديلات على اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل والتي قد تسبب الإزعاج للمستأجرين الآخرين نتيجة للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.