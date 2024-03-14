718 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري بعجمان في فبراير

أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عدد معاملات التقييم العقاري خلال شهر فبراير الماضي بلغ 129 معاملة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 718 مليون درهم، وذلك حسب نتائج التقرير العقاري الشهري.

وأوضح المهيري أن سوق عجمان العقاري يواصل نشاطه الإيجابي ويحقق أرقاماً استثنائية وطلباً متزايداً في جميع مناطق الإمارة وعلى مختلف أنواع العقارات، مشيراً إلى أن العقارات التجارية ارتفعت قيمتها بنسبة 44.7 % مقارنة بشهر يناير الماضي ونالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 568.4 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 101.4 مليون درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بـ45.35 مليون درهم.

وأضاف أن قيمة التقييم الخاص بالإقامات الذهبية للمستثمرين ارتفعت بـ115 % مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ عددها 102 معاملة بإجمالي 341 مليون درهم، مشيراً إلى أن الاستثمارات في القطاع العقاري تشهد نمواً سريعاً وإقبالاً واسعاً نظراً للمزايا التنافسية العديدة وعوامل الجذب المتنوعة في الإمارة.

وقال المهيري إن التقرير العقاري الشهري تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، مؤكداً أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تحرص دائماً على تطوير أساليب العمل واستخدام أدوات عصرية مبتكرة بغية تعزيز شفافية السوق العقاري وحفظ حقوق الملاك والمتداولين.