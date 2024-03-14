الإمارات: بيئة الأعمال في المناطق الحرة معفاة من الضرائب

تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس بيانات لوزارة المالية، أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة، والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية، ويتوافق نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يوفر اليقين للمستثمرين.

وأظهرت البيانات أن المعاملات التجارية بين المناطق الحرة تتمتع بنسبة صفر % لضريبة الشركات، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة صفر % لضريبة الشركات.

وأشارت البيانات إلى أن تصنيع ومعالجة السلع أو المواد، الاحتفاظ بالاستثمارات، الشحن، إعادة التأمين، خدمات إدارة الأموال والثروات والاستثمارات، وخدمات إدارة الأموال والثروات والاستثمار، وخدمات المكتب الرئيسي، والخزينة والتمويل، وتأجير الطائرات، وتداول السلع واللوجستية، وأنشطة التوزيع في أو من منطقة حرة محددة، تتمتع بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة صفر في المئة.

كما يتمتع الدخل الناتج من الملكية الفكرية بنسبة صفر% لضرية الشركات، وأن النظام يسمح بوجود إيرادات ناتجة عن نشاط الأعمال غير المؤهل تصل إلى مبلغ 1.4 مليون دولار (5 ملايين درهم).

وأكدت البيانات أنه لا يتم فرض أعباء إدارية أو تشغيلية على الأعمال فيما يخص النفقات التشغيلية والأصول وعدد الموظفين، حيث يتم تطبيق معايير الوجود الواقعي العملية، بما يتواءم مع الاحتياجات المختلفة للأعمال.



كما أنه لا يطلب من الأعمال القائمة في المناطق الحرة الموافقة المسبقة أو القيام بإجراء الاختيار في الإقرار الضريبي، للاستفادة من الإعفاء الضريبي في المناطق الحرة.

ويطبق معدل استثنائي بنسبة صفر % للضريبة المقتطعة عند المنبع على جميع المدفوعات المحلية وعبر الحدود، حيث يتيح النظام إمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 100 دولة.