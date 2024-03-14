«ستاندرد آند بورز»: تحسن تصنيف 3 شركات عقارية إماراتية

قارنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف شركات العقارات في الإمارات من حيث الجدارة الائتمانية في 2020 والوضع الحالي في 2024 في تقرير حديث أشار إلى تمتع سوق دبي بثلاثة أعوام قياسية ساعدت على تحسين تصنيفات البعض.

وقالت «ستاندرد آند بورز»، إنه تمت ترقية إعمار للعقارات من BBB- إلى BBB، وحصلت أيضاً «إعمار مولز» على الترقية نفسها من BBB- إلى BBB.

وأرجع التقرير ترقية تصنيف «إعمار العقارية» لأنه من المفترض أن يؤدي التدفق النقدي القوي وخفض الديون والأرباح الجيدة إلى الحفاظ على رافعة مالية منخفضة في الفترة 2024-2025.

وكذلك تحسن تصنيف «إعمار مولز» التي استفادت من الانتعاش المستمر بقطاع السياحة والأداء القوي لقطاع التجزئة، والنمو السكاني، ما رفع أسعار الإيجارات فوق مستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد نفسه، استقر تصنيف كل من ماجد الفطيم القابضة بدون تغيير عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«بي إن سي إنفستمنت» عند B+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، و«فايف هولدينجز» B+ بدون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز» إنه بعد 3 أعوام من أداء قياسي في سوق دبي العقاري حقق فيها أرقاماً قياسية، أن يمر سوق دبي بمرحلة هدوء خلال الـ12 شهراً المقبلة، بسبب زيادة المعروض والضغوط الاقتصادية العالمية، التي قد تؤثر على الطلب.

وذكر أن سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، استفاد من زيادات سريعة في الأسعار وزخم في أحجام الطلب منذ عام 2021، ما كان داعماً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للاعبين المحليين.

وأشار إلى أن هذا الأداء مكن المطورين في دبي من تعزيز أرصدتهم النقدية بسبب المبيعات القياسية على مدار ثلاث سنوات متتالية، ما أدى إلى تحسين صحتهم الائتمانية قبل التباطؤ الدوري التالي.

ولم يكن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي بالسرعة نفسها التي شهدتها دبي المجاورة، وبالتالي لم يصل السوق بعد إلى دورة الذروة السابقة، ما يشير إلى مخاطر انعكاس محدودة.



وأشار التقرير إلى أن حالة الاقتصاد الكلي تدعم سوق العقارات في دولة الإمارات، حيث يتوقع أن يتراوح فيها معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بين 5.6 إلى 4.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

وحسب التقرير ظل تقييم ماجد الفطيم القابضة BBB بدون تغيير (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، و«بي إن سي إنفستمنت» B+ دون تغيير (مع نظرة مستقبلية إيجابية)، و«فايف هولدينجز» B+ دون تغيير (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، «إعمار للعقارات» من BBB- إلى BBB (مع نظرة مستقبلية مستقرة).



وتمت ترقية «إعمار للعقارات» لأنه من المفترض أن يؤدي التدفق النقدي القوي وخفض الديون والأرباح الجيدة إلى الحفاظ على رافعة مالية منخفضة في الفترة 2024-2025، «إعمار مولز» من BBB- إلى BBB (مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتمت ترقية إعمار مولز لاستفادتها من الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والأداء القوي لقطاع التجزئة، والنمو السكاني، ما رفع أسعار الإيجارات فوق مستويات ما قبل الوباء، و«داماك العقارية» من B+ إلى B (مع نظرة مستقبلية مستقرة).