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صدور مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني

3/14/2024 2:39:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 3 (كونا) -- صدر اليوم الخميس مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 44 لسنة 2024 أنه "يعين م.حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني بالدرجة الممتازة". (النهاية)

ج ي / أ م ح




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