صدور مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني

صدور مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني
التاريخ
3/14/2024 2:39:54 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 3 (كونا) -- صدر اليوم الخميس مرسوم بتعيين المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 44 لسنة 2024 أنه "يعين م.حمود مبارك حمود الصباح رئيسا للادارة العامة للطيران المدني بالدرجة الممتازة". (النهاية)
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