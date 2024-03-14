Thursday, 14 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تستضيف مؤتمرا عالميا لضحايا الإرهاب في أكتوبر المقبل برعاية أممية

3/14/2024 2:39:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 3 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الخميس استضافتها المؤتمر العالمي الثاني لضحايا الإرهاب برعاية الأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن مدينة (بيتوريا-غاستيز) مقر برلمان وحكومة اقليم (بلاد الباسك) ذات الحكم الذاتي ستستضيف يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر المقبل المؤتمر العالمي المعني بضحايا الإرهاب برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن وزارتي الخارجية والداخلية الإسبانيتين ستنظمان المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومع مدينة (بيتوريا-غاستيز) شمالي إسبانيا.
وأوضح أن المؤتمر العالمي سيكون استمرارا للمؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2022 لتعزيز السياسات العالمية لجبر الضرر ودعم الضحايا والحفاظ على ذاكرتهم والاهتمام باحتياجاتهم.
وافاد البيان بأن المؤتمر رفيع المستوى سيشهد تمثيلا كبيرا لوفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وضحايا الإرهاب بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين والباحثين. (النهاية)

ه ن د / م ن م



MENAFN14032024000071011013ID1107978947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث