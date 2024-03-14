إسبانيا تستضيف مؤتمرا عالميا لضحايا الإرهاب في أكتوبر المقبل برعاية أممية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 3 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الخميس استضافتها المؤتمر العالمي الثاني لضحايا الإرهاب برعاية الأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن مدينة (بيتوريا-غاستيز) مقر برلمان وحكومة اقليم (بلاد الباسك) ذات الحكم الذاتي ستستضيف يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر المقبل المؤتمر العالمي المعني بضحايا الإرهاب برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن وزارتي الخارجية والداخلية الإسبانيتين ستنظمان المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومع مدينة (بيتوريا-غاستيز) شمالي إسبانيا.
وأوضح أن المؤتمر العالمي سيكون استمرارا للمؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2022 لتعزيز السياسات العالمية لجبر الضرر ودعم الضحايا والحفاظ على ذاكرتهم والاهتمام باحتياجاتهم.
وافاد البيان بأن المؤتمر رفيع المستوى سيشهد تمثيلا كبيرا لوفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وضحايا الإرهاب بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين والباحثين. (النهاية)
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