البرلمان الأوروبي يطالب الاحتلال بفتح المعابر مع غزة أمام المساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 14 - 3 (كونا) -- طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الكيان الإسرائيلي المحتل بفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة وإيقاف الهجمات على المدنيين والقوافل الإنسانية داعيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شأنها.
وأعرب البرلمان في قرار تبناه بأغلبية 372 صوتا مقابل 44 صوتا وامتناع 120 عن التصويت عن شعوره "بالقلق العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة المنذر بمجاعة وشيكة" داعيا الكيان المحتل إلى السماح فورا بإيصال المساعدات وتسهيل دخولها إلى جميع أنحاء غزة عبر جميع المعابر الحالية.
كما جدد البرلمان دعوته إلى إيقاف إطلاق النار فورا وبشكل دائم لمعالجة خطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في القطاع والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وحول عمليات توزيع المساعدات الجارية في غزة رحب البرلمان الأوروبي بإنشاء ممرات مساعدات بحرية مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توزيع المساعدات من معابر برية قائلا إنه "يظل الحل الأمثل" داعيا سلطات الاحتلال لفتح جميع المعابر.
كما أشار في هذا الصدد إلى الدور الكبير "الذي لا غنى عنه" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المنطقة.
ودان البرلمان الأوروبي "بشدة" الهجمات المتكررة على المدنيين والعاملين في توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والهجوم على قوافلها لما لها من "تأثير كارثي على المدنيين في غزة وخاصة الأطفال".
كما حث جميع الأطراف على الإيقاف الفوري لهذه الهجمات وإجراء تحقيق دولي مستقل.
ودان البرلمان الاوروبي أيضا تصاعد أعمال العنف على يد المستوطنين المتطرفين والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية "وهي الهجمات التي أدت بالفعل إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين".
وفي هذا الصدد دان أعضاء البرلمان "بشدة" تسريع بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية "ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بخطر تصعيد الصراع خاصة في لبنان". (النهاية)
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