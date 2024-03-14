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البرلمان الأوروبي يطالب الاحتلال بفتح المعابر مع غزة أمام المساعدات الإنسانية

3/14/2024 2:39:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 14 - 3 (كونا) -- طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الكيان الإسرائيلي المحتل بفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة وإيقاف الهجمات على المدنيين والقوافل الإنسانية داعيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شأنها.
وأعرب البرلمان في قرار تبناه بأغلبية 372 صوتا مقابل 44 صوتا وامتناع 120 عن التصويت عن شعوره "بالقلق العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة المنذر بمجاعة وشيكة" داعيا الكيان المحتل إلى السماح فورا بإيصال المساعدات وتسهيل دخولها إلى جميع أنحاء غزة عبر جميع المعابر الحالية.
كما جدد البرلمان دعوته إلى إيقاف إطلاق النار فورا وبشكل دائم لمعالجة خطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في القطاع والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وحول عمليات توزيع المساعدات الجارية في غزة رحب البرلمان الأوروبي بإنشاء ممرات مساعدات بحرية مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توزيع المساعدات من معابر برية قائلا إنه "يظل الحل الأمثل" داعيا سلطات الاحتلال لفتح جميع المعابر.
كما أشار في هذا الصدد إلى الدور الكبير "الذي لا غنى عنه" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المنطقة.
ودان البرلمان الأوروبي "بشدة" الهجمات المتكررة على المدنيين والعاملين في توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والهجوم على قوافلها لما لها من "تأثير كارثي على المدنيين في غزة وخاصة الأطفال".
كما حث جميع الأطراف على الإيقاف الفوري لهذه الهجمات وإجراء تحقيق دولي مستقل.
ودان البرلمان الاوروبي أيضا تصاعد أعمال العنف على يد المستوطنين المتطرفين والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية "وهي الهجمات التي أدت بالفعل إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين".
وفي هذا الصدد دان أعضاء البرلمان "بشدة" تسريع بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية "ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بخطر تصعيد الصراع خاصة في لبنان". (النهاية)

ح ت ص / م ن ف




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