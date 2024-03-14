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الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في خدمات نقل الدم ومشتقاته

3/14/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 3 (كونا) -- أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة اليوم الخميس أهمية تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومشتقاته.
وقالت أبو غزالة في بيان بمناسبة (اليوم العربي للمتبرعين بالدم) إن مجلس وزراء الصحة العرب أنشأ الهيئة العربية لخدمات نقل الدم عام 1979 إيمانا بأهمية التنسيق العربي في مجال خدمات نقل الدم.
وأضافت أن بند هذه الهيئة "دائم" على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب موضحة أن أهم أهدافها تحفيز التبرع الطوعي بالدم وحث الدول الأعضاء على توفير الفحوصات اللازمة لضمان سلامة الدم ومأمونيته في الدول العربية وحث الدول العربية على الحصول على الاعتمادات العربية والعالمية في مجال نقل الدم.
وأشارت أبو غزالة إلى أن من بين أهداف هذه الهيئة أيضا تعزيز قنوات الاتصال مع المنظمات والمؤسسات العالمية المختصة في مجال نقل الدم ومشتقاته والعمل على تدريب الكادر العامل بقطاع نقل الدم في الدول العربية حسب الحاجة وعقد المؤتمرات العلمية والورش التي تخص نقل الدم.
ولفتت إلى أن يوم 12 مارس من كل عام يوافق اليوم العربي للمتبرعين بالدم الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية ال58 التي انعقدت في 14 مارس 2023 بالجزائر بشأن (الهيئة العربية لخدمات نقل الدم).
وأضافت أبو غزالة أن الهيئة تعقد مؤتمرا عربيا حول نقل الدم كل عامين تستضيفه إحدى الدول العربية مشيرة إلى أن قطر ستستضيف المؤتمر العربي ال14 لخدمات نقل الدم لعام 2024. (النهاية) م ف م / م ع ع

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