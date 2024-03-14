الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في خدمات نقل الدم ومشتقاته

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 3 (كونا) -- أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة اليوم الخميس أهمية تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومشتقاته.
وقالت أبو غزالة في بيان بمناسبة (اليوم العربي للمتبرعين بالدم) إن مجلس وزراء الصحة العرب أنشأ الهيئة العربية لخدمات نقل الدم عام 1979 إيمانا بأهمية التنسيق العربي في مجال خدمات نقل الدم.
وأضافت أن بند هذه الهيئة "دائم" على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب موضحة أن أهم أهدافها تحفيز التبرع الطوعي بالدم وحث الدول الأعضاء على توفير الفحوصات اللازمة لضمان سلامة الدم ومأمونيته في الدول العربية وحث الدول العربية على الحصول على الاعتمادات العربية والعالمية في مجال نقل الدم.
وأشارت أبو غزالة إلى أن من بين أهداف هذه الهيئة أيضا تعزيز قنوات الاتصال مع المنظمات والمؤسسات العالمية المختصة في مجال نقل الدم ومشتقاته والعمل على تدريب الكادر العامل بقطاع نقل الدم في الدول العربية حسب الحاجة وعقد المؤتمرات العلمية والورش التي تخص نقل الدم.
ولفتت إلى أن يوم 12 مارس من كل عام يوافق اليوم العربي للمتبرعين بالدم الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية ال58 التي انعقدت في 14 مارس 2023 بالجزائر بشأن (الهيئة العربية لخدمات نقل الدم).
وأضافت أبو غزالة أن الهيئة تعقد مؤتمرا عربيا حول نقل الدم كل عامين تستضيفه إحدى الدول العربية مشيرة إلى أن قطر ستستضيف المؤتمر العربي ال14 لخدمات نقل الدم لعام 2024. (النهاية) م ف م / م ع ع
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