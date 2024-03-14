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الأردن: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل

3/14/2024 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 14 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل بما فيها الإنزالات الجوية باعتبارها وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية عقب اجتماعين منفصلين عقدهما الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ اللذين يزوران العاصمة الأردنية عمان.
ونقل البيان عن الصفدي تحذيره من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستعر ورفضه إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من 3ر2 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في القطاع.
وأكد الصفدي أن "منع دخول الدواء والغذاء جريمة حرب لا يزال رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزا" لافتا إلى استعمال الكيان الإسرائيلي المحتل هذه الجريمة سلاحا ضد الفلسطينيين "في خرق فاضح للقانون الدولي يواجهه صمت لا يمكن قبوله ويقوض مصداقية القانون الدولي".
وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور (أونروا) وإنكار دورها مشددا على ضرورة دعمها.
واتفق الصفدي والمسؤولين الأمميين بحسب البيان على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية مع قطاع غزة أمام المساعدات لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى "غير كافية". (النهاية)

ع م ن / ع م ح




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