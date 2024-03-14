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مصر وإسبانيا تدعوان إلى إيقاف إطلاق النار وحل الأزمة الإنسانية في غزة

3/14/2024 2:39:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 3 (كونا) -- دعت مصر وإسبانيا اليوم الخميس إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لحل عاجل للأزمة الإنسانية فيه بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع نظيره المصري سامح شكري في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الإدارية المصرية.
وقال ألباريس "إننا نهتم بإيقاف القتال والتوصل لحل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي يعانيها الفلسطينيون يوميا" واصفا ما يحدث في الاراضي الفلسطينية بأنه "واقع مرير يهز العالم".
وأضاف أن أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة "فيما يعاني الباقون المجاعة" مبديا في هذا الإطار دعم بلاده لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشاد ألباريس بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الهادفة إلى التوصل لإيقاف إطلاق النار مضيفا أن "علينا إيجاد الحلول من أجل التوصل إلى حل الدولتين".
وذكر أن بلاده تدرك تبعات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية على مصر ودول المنطقة معربا عن مساندة إسبانيا لكل الجهود المبذولة من مصر لإحلال السلام في المنطقة.
وقال إن ثمة تنسيقا وثيقا بين بلاده ومصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة مشيدا بالدور الذي تلعبه القاهرة في المفاوضات وتقديم المساعدات.
وأكد ألباريس أن مصر تلعب دورا "مهما وبارزا" في هذه المرحلة وتعد "صديقا وشريكا مهما" لإسبانيا سواء في منطقة البحر المتوسط أو في القارة الإفريقية مشيدا بالعلاقات التي تربط بين البلدين.
من جانبه حذر شكري من مغبة القيام بأي عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية قائلا إن الجميع يدرك مخاطر أي عمليات عسكرية في (رفح) في ضوء "تكدس الفلسطينيين في هذه المنطقة".
وأشار إلى المخاطر المرتبطة باستمرار الأعمال القتالية للدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية "لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد وزير الخارجية المصري توافق الرؤى بين بلاده وإسبانيا حيال الأوضاع في غزة بشأن ضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري ومراعاة الحالة غير المسبوقة للضحايا المدنيين.
وشدد شكري على ضرورة التعامل مع كل هذه القضايا والرفض التام لاستمرار هذا الوضع العسكري والإنساني واحتمالات النزوح وتوسيع رقعة الصراع.
وأعرب عن تقديره وشكره لإسبانيا وشعبها "لتمسكها بقيم القانون الدولي في إطار رؤية واحدة تتسق مع الرؤية المصرية إزاء الحرب في غزة".
وأوضح شكري حجم المأساة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة وما يتعرضون له من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال وعدم القدرة على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تتخذها حكومة الاحتلال.
وعلى صعيد الثنائي أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات التي تربط بين بلاده وإسبانيا في كل المجالات وقال شكري إن "كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا تعد دليلا آخر على عمق الروابط التي تربط مدريد والقاهرة وأيضا منطقتي المتوسط والشرق الأوسط" مؤكدا عمق العلاقات "التاريخية" التي تربط بين شعوب المنطقة وإسبانيا.
وأعرب عن تقديره لدور إسبانيا الذي تقوم به في إطار الاتحاد الأوروبي في "التعريف بما تواجهه مصر من تحديات" وضرورة العمل المشترك فيما بين القاهرة والاتحاد باعتباره "شريكا يعتد به ويعتمد عليه ويتناول القضايا من منظور المبادئ واحترام القانون الدولي واحترام المصالح المتبادلة".
ولفت الى الدور الذي قامت به إسبانيا في هذا الصدد والذي سيتبلور خلال لقاءات ستعقد في القاهرة الأحد المقبل "لترفيع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة". (النهاية)

م م / ح خ ج




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