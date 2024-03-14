مصر وإسبانيا تدعوان إلى إيقاف إطلاق النار وحل الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 3 (كونا) -- دعت مصر وإسبانيا اليوم الخميس إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لحل عاجل للأزمة الإنسانية فيه بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع نظيره المصري سامح شكري في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الإدارية المصرية.
وقال ألباريس "إننا نهتم بإيقاف القتال والتوصل لحل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي يعانيها الفلسطينيون يوميا" واصفا ما يحدث في الاراضي الفلسطينية بأنه "واقع مرير يهز العالم".
وأضاف أن أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة "فيما يعاني الباقون المجاعة" مبديا في هذا الإطار دعم بلاده لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشاد ألباريس بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الهادفة إلى التوصل لإيقاف إطلاق النار مضيفا أن "علينا إيجاد الحلول من أجل التوصل إلى حل الدولتين".
وذكر أن بلاده تدرك تبعات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية على مصر ودول المنطقة معربا عن مساندة إسبانيا لكل الجهود المبذولة من مصر لإحلال السلام في المنطقة.
وقال إن ثمة تنسيقا وثيقا بين بلاده ومصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة مشيدا بالدور الذي تلعبه القاهرة في المفاوضات وتقديم المساعدات.
وأكد ألباريس أن مصر تلعب دورا "مهما وبارزا" في هذه المرحلة وتعد "صديقا وشريكا مهما" لإسبانيا سواء في منطقة البحر المتوسط أو في القارة الإفريقية مشيدا بالعلاقات التي تربط بين البلدين.
من جانبه حذر شكري من مغبة القيام بأي عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية قائلا إن الجميع يدرك مخاطر أي عمليات عسكرية في (رفح) في ضوء "تكدس الفلسطينيين في هذه المنطقة".
وأشار إلى المخاطر المرتبطة باستمرار الأعمال القتالية للدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية "لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد وزير الخارجية المصري توافق الرؤى بين بلاده وإسبانيا حيال الأوضاع في غزة بشأن ضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري ومراعاة الحالة غير المسبوقة للضحايا المدنيين.
وشدد شكري على ضرورة التعامل مع كل هذه القضايا والرفض التام لاستمرار هذا الوضع العسكري والإنساني واحتمالات النزوح وتوسيع رقعة الصراع.
وأعرب عن تقديره وشكره لإسبانيا وشعبها "لتمسكها بقيم القانون الدولي في إطار رؤية واحدة تتسق مع الرؤية المصرية إزاء الحرب في غزة".
وأوضح شكري حجم المأساة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة وما يتعرضون له من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال وعدم القدرة على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تتخذها حكومة الاحتلال.
وعلى صعيد الثنائي أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات التي تربط بين بلاده وإسبانيا في كل المجالات وقال شكري إن "كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا تعد دليلا آخر على عمق الروابط التي تربط مدريد والقاهرة وأيضا منطقتي المتوسط والشرق الأوسط" مؤكدا عمق العلاقات "التاريخية" التي تربط بين شعوب المنطقة وإسبانيا.
وأعرب عن تقديره لدور إسبانيا الذي تقوم به في إطار الاتحاد الأوروبي في "التعريف بما تواجهه مصر من تحديات" وضرورة العمل المشترك فيما بين القاهرة والاتحاد باعتباره "شريكا يعتد به ويعتمد عليه ويتناول القضايا من منظور المبادئ واحترام القانون الدولي واحترام المصالح المتبادلة".
ولفت الى الدور الذي قامت به إسبانيا في هذا الصدد والذي سيتبلور خلال لقاءات ستعقد في القاهرة الأحد المقبل "لترفيع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة". (النهاية)
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