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وزير (الشؤون الاجتماعية) يبحث مع أمين مجلس شؤون الأسرة السعودي سبل تعزيز الشراكة الثنائية

3/14/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 3 (كونا) -- بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي ميمونة آل خليل اليوم الخميس سبل تعزيز الشراكة الثنائية في إطار حماية الأسرة والحفاظ على كيانها واستدامتها.
جاء ذلك في لقاء عقده الوزير الشيخ فراس الصباح مع آل خليل التي ترأس الوفد السعودي الرسمي المشارك في اجتماعات الدورة ال68 للجنة وضع المرأة وذلك في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الجانبان أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالمرأة مثل تحقيق أفضل التجارب في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة والرجل وسبل تطوير التعاون المشترك في إطار تعزيز مكانة المرأة الخليجية وتوحيد الجهود. (النهاية)

ع س ت / م ع ع




MENAFN14032024000071011013ID1107978942

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