أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها إضافة إلى بحث عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. (النهاية)
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