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أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في غزة

3/14/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها إضافة إلى بحث عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. (النهاية)

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