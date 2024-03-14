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وزراء صناعة دول (جي 7) يبحثون تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

3/14/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 14 - 3 (كونا) -- بحث وزراء الصناعة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون بشأن العديد من الملفات الرئيسية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة وأمن شبكات الاتصال وسلاسل التوريد العالمية.
وقال وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أورسو الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة حاليا في تصريح عقب اجتماع الوزراء إن جلستهم الأولى ركزت على بحث التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على العديد من القطاعات لا سيما زيادة الإنتاجية والكفاءة والابتكار والاكتشاف العلمي "مع مراعاة المخاطر في الوقت نفسه".
وأضاف أورسو أن النقاشات تطرقت إلى "الدوافع والتحديات التي تواجه اعتماد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الذكاء الاصطناعي".
وفيما يتعلق بدور التقنيات الناشئة أشار أورسو إلى أنه جرى تناول دور "التكنولوجيات الكمية" وقدرتها على الحصول على المعلومات ونقلها ومعالجتها وتسهيل الاكتشافات في مجالات الكيمياء والفيزياء وبحث مبادرات التعاون بين دول المجموعة في هذه المجالات.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول في جلسته الثانية موضوع "الشبكات الآمنة والمرنة وسلاسل التوريد وعوامل الإنتاج الرئيسية" في ضوء الإجراءات اللازمة لتأمين "سلاسل القيمة العالمية" مع إيلاء اهتمام خاص للدور الرئيسي لأشباه الموصلات باعتبارها عناصر أساسية "للاقتصاد الرقمي والأمن الاقتصادي والمرونة".
وأوضح أن النقاشات تواصلت حول الشبكات الأرضية الآمنة والمرنة وشبكات الكابلات البحرية والشبكات غير الأرضية لتعزيز الاتصال العالمي. (النهاية)

م ن / أ م س




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