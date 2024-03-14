وزراء صناعة دول (جي 7) يبحثون تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 14 - 3 (كونا) -- بحث وزراء الصناعة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون بشأن العديد من الملفات الرئيسية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة وأمن شبكات الاتصال وسلاسل التوريد العالمية.
وقال وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أورسو الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة حاليا في تصريح عقب اجتماع الوزراء إن جلستهم الأولى ركزت على بحث التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على العديد من القطاعات لا سيما زيادة الإنتاجية والكفاءة والابتكار والاكتشاف العلمي "مع مراعاة المخاطر في الوقت نفسه".
وأضاف أورسو أن النقاشات تطرقت إلى "الدوافع والتحديات التي تواجه اعتماد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الذكاء الاصطناعي".
وفيما يتعلق بدور التقنيات الناشئة أشار أورسو إلى أنه جرى تناول دور "التكنولوجيات الكمية" وقدرتها على الحصول على المعلومات ونقلها ومعالجتها وتسهيل الاكتشافات في مجالات الكيمياء والفيزياء وبحث مبادرات التعاون بين دول المجموعة في هذه المجالات.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول في جلسته الثانية موضوع "الشبكات الآمنة والمرنة وسلاسل التوريد وعوامل الإنتاج الرئيسية" في ضوء الإجراءات اللازمة لتأمين "سلاسل القيمة العالمية" مع إيلاء اهتمام خاص للدور الرئيسي لأشباه الموصلات باعتبارها عناصر أساسية "للاقتصاد الرقمي والأمن الاقتصادي والمرونة".
وأوضح أن النقاشات تواصلت حول الشبكات الأرضية الآمنة والمرنة وشبكات الكابلات البحرية والشبكات غير الأرضية لتعزيز الاتصال العالمي. (النهاية)
م ن / أ م س
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