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(المدن العربية): التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود وإعطائه الاولوية

3/14/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 14 – 3 (كونا) -– أكد أمين عام منظمة المدن العربية عبدالرحمن العصفور اليوم الخميس أن التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لاعطاء اولوية للمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتبني نهج قائم على تطوير الأدوات والبيانات وآليات العمل.
وقال العصفور في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المنظمة الذي يصادف يوم غد الجمعة تحت شعار (التحول الرقمي للمدن الذكية) إن المدن الذكية والحوكمة الحضرية عنصرين أساسيين في تطوير المدن وتحسين جودة حياة سكانها.
واضاف أن المدن الذكية تقوم على استخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل متقدم لتحسين الخدمات والبنية التحتية وتعزيز التفاعل بين السكان والحكومة مبينا ان الحوكمة الحضرية تلعب دورا حيويا في هذا السياق حيث تضمن أن تكون عمليات إدارة المدينة فعالة وشفافة.
وأكد أن الحوكمة الجيدة تقوم بضمان توزيع الخدمات والفرص بشكل عادل وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرارات وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتمد العلاقة بين المدن الذكية والحوكمة الحضرية على تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأجهزة الحكومية والشركات والمواطنين ما سيسمح بتحليل أفضل لاحتياجات المدينة ومشاكلها والتفاعل السريع معها.
وقال العصفور إن الحلول الرقمية الذكية قد تكون قناة هامة للإدماج الحضري فيمكنها مثلا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات عبر الإنترنت أن تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى بيانات المدينة المسموح استخدامها والتي تم جمعها من مصادر مختلفة مع مراعاة خصوصية البيانات بالتالي تيسر الحوكمة الرشيدة وتعزز مشاركة المواطنين وتزيد كفاءة الخدمات العامة مما يحسن مناعة المدينة واستدامتها.
وأشار الى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن وبحلول عام 2050 سيعيش حوالي سبعة من كل عشرة أشخاص في المدن حيث تمثل المدن أكثر من 70 في المئة من انبعاثات الكربون في العالم و60 إلى 80 في المئة من استهلاك الطاقة.
وأوضح أن المدن العربية شهدت تطورا ملحوظا في استخدام التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة كما شهدت استخداما واسعا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات السريعة وأنظمة الطاقة المستدامة مشيرا الى أن اتساع الفجوة في استخدام التكنولوجيا بين الدول العربية يعود لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال العصفور إن الخدمات الحكومية الرقمية ارتفعت وتحديدا في قطاعات المال والتعليم والصحة وازداد الاعتماد عليها تماشيا مع التطور التكنولوجي العالمي المتسارع والذي نتج عن الواقع الذي فرضته جائحة كورونا بزيادة استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لاستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار الى أهمية مواكبة التطورات والتغيرات والاستفادة من التجارب تحديدا في قطاعي الصحة والتعليم وتكاتف الجهود لتعزيز التنمية الرقمية داعيا الى التحرك السريع الى التحول الرقمي والذي لم يعد خيارا بل أصبح حاجة ملحة لا سيما بعد جائحة كورونا والتي أثبتت أن التكنولوجيا واستخداماتها كانت السبيل الوحيد لاستمرارية الأعمال.(النهاية)

م ر ف / خ ع ح




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