مباحثات مصرية إسبانية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 آذار (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تطورات الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، اليوم الخميس، أكد شكري أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.
وقال، إن كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليل آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط.
--(بترا)
ن ا/م د/ع ط
14/03/2024 19:35:54
MENAFN14032024000117011021ID1107978938
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