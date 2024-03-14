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مباحثات مصرية إسبانية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

3/14/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 14 آذار (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تطورات الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، اليوم الخميس، أكد شكري أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.
وقال، إن كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليل آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط.
--(بترا)
ن ا/م د/ع ط
14/03/2024 19:35:54

MENAFN14032024000117011021ID1107978938

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