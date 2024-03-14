صناعة اربد : قطاع المحيكات يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 آذار (بترا)- أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان على الدور المحوري والمهم لقطاع المحيكات والصناعات الجلدية في الاقتصاد الوطني خصوصًا وأنه يعزز من مفهوم النمو الاحتوائي الشامل الذي ينعكس على جميع أعضاء المنظومة الاقتصادية من خلال قدرة القطاع العالية على التشغيل وارتباطه الأفقي القوي مع مختلف القطاعات الداعمة الأخرى.

وتطرق أبو حسان، خلال لقاء حواري مع أعضاء غرفة صناعة إربد من مصنعي الألبسة والعاملين في مدينة الحسن الصناعية، بحضور ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إلى المحددات التي تواجه أعمالهم والتعامل مع متبقيات القماش والآثار البيئية لهذه الصناعة الرائدة.

وشدد أبو حسان، على ضرورة إدامة التواصل والاشتباك الإيجابي بين الأعضاء وغرفة صناعة إربد وممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، لضمان استدامة ونمو أعمال هذه المصانع، خاصة وأن صادرات قطاع المحيكات تشكل أكثر من 25 بالمئة من الصادرات الوطنية للأسواق الدولية التي هي بصدد فرض اشتراطات بيئية على المصدرين لها ضمن الاتفاق الأوروبي الأخضر EU GreenDeal وقانون المناخ الأميركي.

واستعرض القادري، من جهته، الإجراءات والأنشطة التي تم إجراؤها خلال العام الماضي، وأبرز ما تم خلال الشهرين من العام الحالي، خصوصًا فيما يتعلق بالمصانع التي تعمل برقمين ضريبيين ومشاكل النقل، بالإضافة للقضية الأبرز والمتعلقة بالتعامل مع بقايا القماش الذي يقدر بأحجام تتجاوز 50 طنًّا يوميًّا، وذلك من خلال معالجة هذا القماش بأساليب حديثة تضمن إعادة إدخالها ضمن دائرة الاقتصاد الوطني وزيادة قيمتها للاقتصاد من جهة من خلال المنتجات الممكن استخراجها وللمصانع المنتجة لهذه المتبقيات من خلال تحويل هذا النوع من النفايات من عبء إلى مصدر دخل متجدد لهذه المصانع.

وأكد الحضور من الصناعيين، أهمية هذه اللقاءات بتعزيز العمل الصناعي في محافظة اربد، مبدين استعداداهم لأية أفكار استثمارية تكاملية قد تخدم الاستثمارات القائمة.

واتفقوا على جملة من التوصيات التي سيتم متابعتها من قبل فريق غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع ممثل القطاع المهندس إيهاب القادري، لضمان استعداد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لأي تغييرات في سياسات التجارة الخارجية.

--(بترا)

ح ظ/م د/ ع ط

14/03/2024 19:29:40